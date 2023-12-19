Мирні наміри Росії – пустослів'я: в ISW проаналізували риторику Кремля щодо НАТО

Росія вкотре вдалася до погроз й почала заявляти, мовляв, у Фінляндії "будуть проблеми" через її вступ до НАТО. Хоча російський міністр Сєргєй Лавров поширює брехливі наративи, що "Кремль не погрожує Альянсу", втім його заяви – звичайнісіньке пустослів'я.

Аналітики Інститут вивчення війни наголосили, що Росія не відмовилася від мети розвалити НАТО. Тому заяви Кремля про "мирні перемовини" звучать непереконливо.

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Що говорять в ISW про погрози Росії НАТО

Увечері 18 грудня російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров дав інтерв'ю пропагандистському "Пєрвому каналу". Під час спілкування з журналістами він повторив заяви Путіна, що "Росія не погрожує країнам НАТО". Лавров почав відкидати занепокоєння Заходу щодо загрози для Альянсу, а також заявляв, що "Кремль не зацікавлений в тимчасовому замороженні лінії фронту в Україні".

Окрім того, російський міністр вкотре повторив наратив про "захист суверенітету Росії". Ба більше, Лавров заявив, що дискусії країн Заходу щодо того, аби дозволити Україні використовувати аеродроми Альянсу, є "небезпечними думками". В Інституті вивчення війни прискають, що таким чином Лавров дав завуальовану погрозу НАТО. Аналітики стверджують, що Росія не вперше вдається до подібних погроз та інформаційних операцій, аби послабити підтримку країн Заходу.

ISW продовжує оцінювати, що запевнення Кремля про "мирні наміри" Росії щодо НАТО, враховуючи попередні погрози та фактичну мету щодо розвалу Альянсу, – пустослів'я,

– наголосили аналітики Інституту вивчення війни.

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