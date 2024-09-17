"Підрізати крила": як можна вщент розбити погрози Путіна щодо ядерки

Україні важливо отримати дозвіл на застосування далекобійних ракет вглиб Росії. Однак Сполучені Штати Америки досі роздумують над цим рішенням, а Владімір Путін погрожує застосуванням ядерної зброї, якщо це станеться.

Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь розповів 24 Каналу, що Росія блефує, але, на жаль, це поки діє на українських партнерів. Він зауважив, що у республіканській партії також часто підсилюють кремлівські наративи, коли говорять про можливий початок світової війни.

Дивіться також "Не зможуть ні наступати, ні оборонятися": який дефіцит стане вирішальним для Росії у 2025 році

Путін блефує

Михайло Самусь зазначив, що численні заяви Путіна базуються на стандартних погрозах КДБ. Однак дати відсіч їм, на його думку, дуже легко.

Зверніть увагу! 13 вересня на зустрічі президент США та прем'єр-міністр Великої Британії обговорювали можливість надати дозвіл Україні використовувати ракети для ударів по території Росії. Західні ЗМІ вказують, що таке рішення, ймовірно, буде прийнято, проте офіційного підтвердження з боку США поки немає.

Заступник директора Центру дослідження армії вважає, що треба знищити Керченський міст і створити умови, аби зруйнувати всю військову інфраструктуру Криму. Проте півострів не єдина ціль, адже Сили оборони знають про багато об'єктів, які загрожують цілісності України, на території Росії в радіусі 300 кілометрів.

Можливо, війна одразу завершиться, коли ми зможемо трішки "підрізати крила" імперії, яка хотіла б завоювати глобальний вплив,

– наголосив Самусь.