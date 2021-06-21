Сталін – лідер, а Путін покотився вниз: росіяни обрали найвидатніших історичних постатей

21 червня 2021 , 13:49
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Джерело:

"Левада-центр"

У Росії провели соціологічне дослідження, аби дізнатися, кого місцеві жителі вважають найвидатнішою історичною особистістю. За 3 роки частка тих, хто вважає такою людиною Володимира Путіна, скоротилася вдвічі.

Російські соціологи опублікували результати опитування "Найвидатніші особистості в історії". Попередній раз таке дослідження провели у 2017 році.

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Путіна все менше людей вважають видатним

  • Частка росіян, які вважають чинного очільника Кремля Володимира Путіна найвидатнішою історичною особистістю, скоротилася у два рази – з 34% до 15%.
  • Також знизилася популярність Олександра Пушкіна – з 34% до 23%, а також Петра I – з 29% до 19%.
  • Водночас у порівнянні з 2017 роком помітно зросла частка тих, хто називав видатною історичною особистістю академіка Андрія Сахарова – з 2 до 7%.

Сталін позицій не здає

Уже традиційно росіяни вважають найвидатнішою історичною постаттю Йосипа Сталіна. Цьогоріч за його кандидатуру проголосували 39% опитаних.

До слова, він є беззмінним лідером з 2012 року.


Найвидатніші історичні постаті на думку росіян /  Інфографіка "Левада-центр"

Автор: Наталія Пристанська