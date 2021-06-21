Сталін – лідер, а Путін покотився вниз: росіяни обрали найвидатніших історичних постатей

У Росії провели соціологічне дослідження, аби дізнатися, кого місцеві жителі вважають найвидатнішою історичною особистістю. За 3 роки частка тих, хто вважає такою людиною Володимира Путіна, скоротилася вдвічі.
Російські соціологи опублікували результати опитування "Найвидатніші особистості в історії". Попередній раз таке дослідження провели у 2017 році.
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Путіна все менше людей вважають видатним
- Частка росіян, які вважають чинного очільника Кремля Володимира Путіна найвидатнішою історичною особистістю, скоротилася у два рази – з 34% до 15%.
- Також знизилася популярність Олександра Пушкіна – з 34% до 23%, а також Петра I – з 29% до 19%.
- Водночас у порівнянні з 2017 роком помітно зросла частка тих, хто називав видатною історичною особистістю академіка Андрія Сахарова – з 2 до 7%.
Сталін позицій не здає
Уже традиційно росіяни вважають найвидатнішою історичною постаттю Йосипа Сталіна. Цьогоріч за його кандидатуру проголосували 39% опитаних.
До слова, він є беззмінним лідером з 2012 року.
Найвидатніші історичні постаті на думку росіян / Інфографіка "Левада-центр"