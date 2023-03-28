Путін розуміє, що поразка в Україні – це його смерть: як диктатор намагається запобігти цьому
Російський президент Владімір Путін спробує затягнути війну, щоб максимально віддалити від себе принизливу поразку. Він у безвихідній ситуації, коли кожен наступний крок лише погіршує його становище.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв. Він додав, що Україна деокупує більшу частину захопленої території до кінця року.
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Путін у цугцвангу
Шураєв вважає, що Путін намагається завести ситуацію в пат, коли жодна зі сторін не може зробити вирішальний крок. Але йому це не вдасться. За його словами, Путін перебуває в цугцвангу, коли кожен наступний його "хід" лише погіршує його становище.
"Він прекрасно розуміє, що поразка у війні для нього стане фізичною смертю. І він всіма силами хоче цього уникнути як людина, яка любить жити розкішно. Путін зрозумів, що російські генерали його обманули – "розпиляли" сотні мільярдів на армію, яка мала "взяти Київ за 3 дні". Все це виявилось пшиком", – сказав журналіст.
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Шураєв порівняв Зеленського та Путіна з Каспаровим та Карповим: "Коли Каспаров став чемпіоном світу після поєдинку з Карповим, він сказав: "Карпов грає як може, а я як хочу". Сьогодні ми бачимо, що Зеленський це Каспаров, а Путін – Карпов. Останній намагається тримати красиву міну при поганій грі".
Росія програла війну технологій
За словами казахського журналіста, нинішня війна – це війна високих технологій, де якість б’є кількість. Цю війну Росія програла і не може нічого протиставити західним військовим технологіям.
"Таких технологій та зброї в Росії, як от HIMARS, немає, завдячуючи санкціям на економіку і військово-промисловий комплекс. Але росіяни знайшли вихід і розконсервовують стару техніку. Танк, навіть попри старе обладнання, залишається танком", – підкреслив Шураєв.
У Путіна залишилось лише гарматне м’ясо
Він додав, що головною зброєю Путіна залишається "гарматне м’ясо" – росіяни, які готові вмирати за амбіції кривавого диктатора.
Для 100 мільйонної країни знайти півмільйона – мільйон "м’яса" не є проблемою. Не розумію світову спільноту, яка досі няньчиться з ним. Путін винен у смертях сотень тисяч людей з обох сторін,
– заявив журналіст.
Шураєв наголосив, що "вологі мрії" Путіна про захоплення всієї України розбились вже за місяць після вторгнення, а під Бахмутом – розбились вдруге. Коли Україна відіб’є сухопутний коридор між Росією та Кримом, росіяни не зможуть більше протистояти українцям.
Останні заяви Путіна про війну
- В Інституті з вивчення війни проаналізували поведінку Путіна та його нові заяви. Аналітики зауважили, що Путін усе ще думає, що зможе здолати Україну.
- У березні 2023 року він вперше відвідав окуповані території – побував у Криму та заїхав в Маріуполь. Путін сказав, що "хотів відчути, чим живуть люди на місцях, та почути їх проблеми".
- Також Путін прокоментував ініціативу Британії про постачання Києву снарядів зі збідненим ураном. За його словами, "Захід вирішив воювати до останнього українця"