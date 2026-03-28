Наляканий розвідкою: генерал Раян припустив, до чого готується Путін

Володимир Путін, імовірно, посилив охорону навколо своєї резиденції та став рідше виїжджати. Такі зміни можуть свідчити не лише про страх перед зовнішніми загрозами, а й про нервозність усередині самої російської системи.

Генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці Мік Раян в ефірі 24 Каналу припустив, що російський диктатор міг отримати тривожні сигнали від розвідки. За його словами, після останніх гучних подій Путін міг серйозніше занепокоїтися безпекою своєї родини і власного оточення.

Путін посилив охорону після тривожних сигналів

Посилення охорони в Ново-Огарьово Раян пов'язав не лише з воєнним режимом, а з особистим страхом самого Путіна. Після заколоту Пригожина в Кремлі вже побачили, як швидко загроза може виникнути зсередини. Тепер до цього додалося ще й відчуття, що небезпека для диктаторів стала значно ближчою.

Путін, як і всі жорстокі диктатори, параноїдально стурбований власним життям. Зрештою, його по-справжньому хвилює лише власне життя,

– наголосив Раян.

Він нагадав, що така поведінка для російського диктатора не нова. Під час пандемії COVID-19 Путін максимально ізолювався, майже нікого до себе не підпускав і демонстрував хворобливу зацикленість на власній безпеці. Те саме, за його оцінкою, знову проявилося і після заколоту Пригожина.

Ймовірно, у нього була якась розвідувальна інформація, і після недавнього вбивства лідера Ірану він занепокоївся своєю безпекою та безпекою своєї сім'ї й посилив запобіжні заходи навколо себе,

– припустив генерал-майор у відставці.

Тут важлива не лише реакція одного Путіна, а й ширший ефект таких подій для інших диктаторів. Коли один режим бачить, що навіть наближене коло і захищений простір не рятують від загрози, це штовхає до ще більшої ізоляції, підозрілості й посилення охорони.

До слова: Путін знову повторює пропагандистські пояснення війни проти України. Він дякує російським військовим за "службу", говорить про "праведний бій" і вкотре намагається подати агресію як боротьбу за "свою землю".

Саме тому зміни довкола резиденції він сприймає як симптом глибшого страху, а не просто як чергову пересторогу воєнного часу.

Він параноїк, і я гарантую, що є й інші диктатори по всьому світу, які використовують уроки Ірану, щоб підвищити рівень безпеки навколо своїх домівок і особистого простору,

– наголосив генерал-майор у відставці.

Тобто йдеться не лише про обережність через війну. Нинішні кроки Кремля він розглядає як реакцію на конкретні ризики, йдеться вже не лише про захист резиденції, а про страх Путіна перед тим, що загроза може прийти і ззовні, і зсередини самої російської системи.

