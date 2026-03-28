Наляканий розвідкою: генерал Раян припустив, до чого готується Путін
- Путін, можливо, посилив охорону навколо своєї резиденції та став рідше виїжджати.
- Генерал Мік Раян припустив, що це може бути реакцією на тривожні сигнали від розвідки.
Володимир Путін, імовірно, посилив охорону навколо своєї резиденції та став рідше виїжджати. Такі зміни можуть свідчити не лише про страх перед зовнішніми загрозами, а й про нервозність усередині самої російської системи.
Генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці Мік Раян в ефірі 24 Каналу припустив, що російський диктатор міг отримати тривожні сигнали від розвідки. За його словами, після останніх гучних подій Путін міг серйозніше занепокоїтися безпекою своєї родини і власного оточення.
Путін посилив охорону після тривожних сигналів
Посилення охорони в Ново-Огарьово Раян пов'язав не лише з воєнним режимом, а з особистим страхом самого Путіна. Після заколоту Пригожина в Кремлі вже побачили, як швидко загроза може виникнути зсередини. Тепер до цього додалося ще й відчуття, що небезпека для диктаторів стала значно ближчою.
Путін, як і всі жорстокі диктатори, параноїдально стурбований власним життям. Зрештою, його по-справжньому хвилює лише власне життя,
– наголосив Раян.
Він нагадав, що така поведінка для російського диктатора не нова. Під час пандемії COVID-19 Путін максимально ізолювався, майже нікого до себе не підпускав і демонстрував хворобливу зацикленість на власній безпеці. Те саме, за його оцінкою, знову проявилося і після заколоту Пригожина.
Ймовірно, у нього була якась розвідувальна інформація, і після недавнього вбивства лідера Ірану він занепокоївся своєю безпекою та безпекою своєї сім'ї й посилив запобіжні заходи навколо себе,
– припустив генерал-майор у відставці.
Тут важлива не лише реакція одного Путіна, а й ширший ефект таких подій для інших диктаторів. Коли один режим бачить, що навіть наближене коло і захищений простір не рятують від загрози, це штовхає до ще більшої ізоляції, підозрілості й посилення охорони.
Саме тому зміни довкола резиденції він сприймає як симптом глибшого страху, а не просто як чергову пересторогу воєнного часу.
Він параноїк, і я гарантую, що є й інші диктатори по всьому світу, які використовують уроки Ірану, щоб підвищити рівень безпеки навколо своїх домівок і особистого простору,
– наголосив генерал-майор у відставці.
Тобто йдеться не лише про обережність через війну. Нинішні кроки Кремля він розглядає як реакцію на конкретні ризики, йдеться вже не лише про захист резиденції, а про страх Путіна перед тим, що загроза може прийти і ззовні, і зсередини самої російської системи.
Що відомо про нові проблеми Кремля?
В'ячеслав Ширяєв вважає, що Путін може спробувати атакувати країни Балтії, якщо США та Ізраїль надовго загрузнуть у війні проти Ірану. На його думку, це створить для НАТО проблеми на початку, зокрема через загрозу дронів, але зрештою таке рішення стане фатальним для самого Кремля.
У Росії знижується довіра до Путіна. За даними, на які посилається Bloomberg, рівень підтримки опустився до найнижчої позначки з початку повномасштабної війни, а недовіра й несхвалення дій Кремля, навпаки, зростають. Це пов'язують із затяжною війною, втомою суспільства та погіршенням економічної ситуації.
Ярослав Божко вважає, що Кремль тестує сценарії внутрішньої нестабільності й одночасно посилює контроль над суспільством. Йдеться про блокування Telegram, заборону мітингів і спроби зрозуміти, наскільки крихкою стала система. На його думку, у Росії також думають про майбутній транзит влади й шукають модель, яка дозволить зберегти контроль.