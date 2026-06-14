Це новинка, – експерт розкрив, як росіяни спробували посилити ППО біля Москви

Навколо Москви додатково розгортають нові позиції протиповітряної оборони, зокрема системи "Панцир". Йдеться щонайменше про ще сім нових об'єктів, які з'явилися на північ і схід від російської столиці протягом травня. Загалом у Москві та області, за оцінками, вже функціонує понад 100 систем ППО.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що система протиповітряної оборони навколо Москви вибудувана за кільцевим принципом і є унікально щільною для Росії. Останні зміни пов'язані з адаптацією до нових типів загроз.

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Як побудована система ППО навколо Москви?

Павло Лакійчук зауважив, що протиповітряна оборона російської столиці працює за багаторівневою кільцевою схемою, яка передбачає кілька ешелонів захисту.

Він пояснив, що зовнішнє кільце формують комплекси дальнього радіуса дії, зокрема С-400 і С-500, тоді як внутрішній ешелон призначений для перехоплення цілей, які прорвали перший рубіж оборони.

Новинка – це протидроновий захист. "Панцирі", які раніше були засобами об'єктового прикриття, тепер активно використовуються саме проти безпілотників. Спочатку їх почали ставити на об'єктах у самій Москві,

– пояснив Лакійчук.

За його словами, згодом навколо столиці сформували своєрідну "підкову" оборони в напрямку, звідки раніше фіксувалися атаки дронів. Зокрема з боку України – з південного заходу.

Цікаво. Росія в ніч проти 14 червня 2026 року зазнала чергової атаки безпілотників, у низці регіонів фіксували вибухи та роботу систем ППО. У місцевій владі традиційно повідомляють про нібито ефективну роботу протиповітряної оборони, однак деталі щодо масштабу уражень і точних наслідків атаки різняться залежно від джерел.

Експерт про протиповітряну оборону довкола Москви: відео

Водночас російська система ППО зараз розширюється, оскільки загроза дронових атак більше не обмежуються одним напрямком. Через це оборонну "підкову" поступово доповнюють із протилежного боку, формуючи більш замкнуту схему захисту.

Як охороняють Москву від атак України?

Відомо про атаку безпілотників на Москву 23 травня, під час якої в регіоні працювала система ППО та лунали вибухи. Окупаційна влада заявляла про нібито збиття дронів і запроваджувала обмеження в роботі аеропортів.

У Росії посилюють систему протиповітряної оборони навколо Москви, розміщуючи комплекси "Панцир" навіть на дахах цивільних будівель. Йдеться про нові мобільні та стаціонарні позиції, які встановлюють у межах міста на тлі регулярних атак безпілотників.

У публічному доступі зникли або були обмежені карти розміщення ППО довкола Москви. Це викликало додаткову увагу до змін в оборонній конфігурації. Такі дії можуть свідчити про спробу приховати актуальне розташування систем захисту столиці Росії.