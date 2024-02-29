Путін заявив, що підсилить західне угрупування, але обіцяє не нападати

Російський диктатор Володимир Путін плани серйозно зміцнити угруповання збройних сил Росії на західному напрямку у зв'язку зі вступом Швеції та Фінляндії до НАТО. А також пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.

Ці заяви Путін озвучив під час свого послання до Федеральних зборів 29 лютого.

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"Потрібно серйозно зміцнити військове угруповання на західному напрямку після втягування до НАТО Швеції та Фінляндії", – зазначив Путін.

Його креативність цього разу знову ж таки обмежилась традиційними пропагандистськими наративами. Тож, диктатор додав, що "без сильної Росії міцний світопорядок неможливий", а "русофобія позбавляє розуму".

Погрози Путіна

Далі Путін висловився щодо пропозиції французького лідера Еммануеля Макрона відправити в Україну військових НАТО. Щодо цього у головного терориста Росії теж стала практика, він взявся погрожувати. Шантаж, маніпуляції та залякування – це єдині інструменти дипломатії, які знає Путін.

"Захід каже, що Росія нібито збирається напасти на Європу, це якась маячня. Заговорили про можливість відправки в Україну натівських військових контингентів, але ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими", – зазначив Путін.

Що цьому передувало