Путін потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи 2025 року за версією Politico. Йому дали титул "Імперіаліст".

Путін грає у довгу гру і досягає певних успіхів, кажуть у виданні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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За що Путіну така честь

Politico поставило його на друге місце серед "Виконавців" і дало йому титул "Імперіаліст".

Майже три роки тому 72-річний Путін розпочав свою зухвалу "спеціальну військову операцію". Хоча йому не вдалося взяти Київ за лічені дні, як він сподівався, його війська зуміли утримати східну частину України у своїх руках і навіть трохи просунутися,

– кажуть у Politico.

Йому, кажуть журналісти, вдалося утримати захоплені території і підірвати моральний дух Заходу. А переобрання Трампа "фактично гарантує, що Києву не вдасться досягти своєї амбітної мети вигнати всі російські сили та відновити свої пострадянські кордони".

Politico, втім, додає, що Росія платить високу ціну за амбіції свого лідера. У 2025 році витрати на оборону сягнуть рекордного рівня, а російська економіка перенапружена. Курс рубля впав до найнижчого рівня за останні два роки, а інфляційна криза, що наростає, серйозно впливає на пересічних громадян.

Сотні тисяч талановитих, освічених людей покинули країну-агресорку, а підтримка війни серед росіян, що лишилися, падає. Майже 700 тисяч росіян вже загинули на війні, що вказує на жорстокість, а не професійність Путіна.

Попри все це, Путін непохитно тримається при владі. Його політичний суперник Навальний помер на початку року, і така доля чекає на всіх, хто ставить під сумнів його авторитет.