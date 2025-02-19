Це шокує, – професор зі США про заяви росіян, які повторюють нацистські гасла

Деякі з російських націоналістів використовують гасла, які нагадують пропаганду нацистської Німеччини. Ба більше, сам Владімір Путін озвучував тези часів Адольфа Гітлера.

Під час Валдайського форуму у 2023 році російський диктатор сказав про "великі простори". Як пояснив 24 Каналу професор з міжнародної безпеки Національного університету оборони США Пітер Єльцов, так очільник Кремля повторив вчення нацистських політиків.

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Росіяни виклали своє бачення світу

Термін "великі простори", який вжив Путін, є прямим перекладом з праць нацистських вчених, таких як Карл Шмітт. Російський політик і філософ Александр Дугін також використовує це слово.

Фактично Путін сказав, що світ не йде до глобалізації, а буде поділений між тими, кого він назвав "цивілізаційними державами". Це нова російська концепція. Вони не вважають себе нацією, а чимось вищим, за це,

– зауважив Пітер Єльцов.

У Москві є відомий вчений Александр Філіппов, який багато пише про Карла Шмітта, чиї праці заборонили викладати після війни. Він використовує одну зі своїх концепцій, яку називають "стан винятковості". Карл Шмітт використовував її для виправдання захоплення влади Адольфом Гітлером.

Росіяни пишуть про це у своїх основних журналах, книгах. Одна з книг містить статтю Путіна, Медвєдєва і Філіппова, де він відкрито говорить про нацистські концепції й робить це шанобливо, з повагою.

Це шокує, бо вони роблять так, водночас звинувачуючи в цьому Україну,

– наголосив професор з міжнародної безпеки.

Дугін у підручнику, який затверджений для військових академій Росії та державних установ, відкрито каже, що Гітлер зробив помилку, напавши на Радянський Союз у 1941 році. Йому нібито слід було залишатися разом зі Сталіним, щоб знищити те, що він назвав "цивілізацією моря, океану, Трансатлантики".

"Тобто російським офіцерам подають схвально те, що СРСР мав залишатися у союзі з нацистською Німеччиною. Це приголомшує і шокує", – підсумував Пітер Єльцов.

Отже, вимагаючи від України "денацифікації", росіяни лише намагаються виправдати свою агресію та злочини проти нашої держави.