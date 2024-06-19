Сі Цзіньпін може зупинити КНДР: за чим Путін поїхав у Пхеньян

Владімір Путін 18 червня прибув до Північної Кореї. Кім Чен Ин особисто зустрів кремлівського диктатора. Відомо, що КНДР постачала Росії зброю, а зараз з'явилося офіційне розпорядження Путіна про стратегічне партнерство з цією країною.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що КНДР менше ніж за рік відправила Росії 5 мільйоні артилерійських снарядів для війни проти України. Він додав, що це 500 тисяч снарядів у місяць і 17 тисяч у день.

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Чому Путін поїхав у Північному Корею

Михайло Шейтельман зазначив, що артснаряди КНДР Росія використовує на полі бою проти України.

На 90% успіх чи поразка російської армії сьогодні залежить від Північної Кореї. Путін туди поїхав, щоб домовитись про нові снаряди, а, можливо, ще й для того, аби отримати солдатів КНДР, щоб відправити їх на фронт в Україну,

– висловився він.

Відносини Китаю та КНДР

За словами політтехнолога, керівництво Китаю стоїть за встановленням тісної співпраці між Владіміром Путіним та Кім Чен Ином.

Північна Корея це колонія Китаю ще з часів Корейської війни. Ті 5 мільйонів снарядів, що КНДР постачає Росії є китайськими або ж старими радянським, які Пекін обмінює на нові. Немає сумнівів, що Китай приймає всі рішення,

– припустив Шейтельман.

Чи дасть КНДР Росії своїх солдатів

Невідомо чи наважиться Кім Чен Ин відправляти своє військо на підтримку Росії, адже на думку політтехнолога, йому потрібно оцінити шанси Путіна на перемогу у цій війні.

"Я не знаю, якими Кім Чен Ин бачить шанси на перемогу Росії, але він, однозначно, не є адекватною людиною, адже за останні роки зробив багато пластичних операцій, щоб бути схожим на Кім Ір Сен (колишній президент Північної Кореї – 24 Канал)", – наголосив він.

Сі Цзіньпін, маючи певні зв'язки із КНДР, може вплинути на рішення Кім Чен Ина.

Китайський президент – виважений лідер, проте він нам (Україні – 24 Канал) не друг. У нього інші інтереси, проте із Сі Цзіньпіном можна говорити раціонально, тому він може зупинити КНДР,

– сказав Михайло Шейтельман.