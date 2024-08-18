Путін здійснює ще один міжнародний візит: диктатор завітав у Азербайджан

Російський диктатор Владімір Путін у неділю, 18 серпня, прибув з візитом до Азербайджану. В Баку Путін зустрінеться з президентом країни Ільхамом Алієвим.

Повідомляється, що Путін прилетів до Баку із дводенним держвізитом. Російські пропагандистські ЗМІ також публікують відео прибуття президента Росії до столиці Азербайджану, передає 24 Канал.

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Путін зустрінеться з Алієвим

В Кремлі заявили, що в ході переговорів буде обговорено "питання подальшого розвитку російсько-азербайджанських відносин стратегічного партнерства та союзництва", а також "актуальні міжнародні та регіональні проблеми". Раніше російські телеграм-канали повідомляли, що Путін може обговорити з Алієвим постачання російського газу до Азербайджану.

На додачу, за підсумками візиту планується ухвалити спільну заяву глав держав, підписати міжурядові та інші документи.

Путін прибув з держвізитом у Баку: дивіться відео

Згодом у ЗМІ повідомили, що в домашній резиденції президента Азербайджану розпочалася неформальна вечеря Путіна з Алієвим та першою леді Мехрібан.

У резиденції "Загульба" у неформальній обстановці відбувається зустріч: відео

Попереднього разу Путін відвідував Баку у вересні 2018 року, а в квітні 2024 року Алієв приїжджав до Москви.

До слова, раніше стало відомо, що більшість так званих "дружніх" до Кремля країн досі не засудили бойові дії на території Росії. Світові лідери не надто поспішають "висловлювати солідарність", проте одна країна все ж стала винятком.