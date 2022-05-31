Путін придумав, як змусити вмирати за його деменцію ще більше росіян
31 травня 2022 , 13:17Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Олександра Коваленка
Російське командування вирішило підняти виплати сім'ям військовослужбовців у разі їхньої загибелі.
Скільки коштує життя окупантаТак, виплата була збільшена з 7 мільйонів рублів до 12 мільйонів 421 тисячі рублів.
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Тобто, на думку російського командування, це має стимулювати більшу кількість росіян воювати і вмирати за деменцію Путіна?
Стимулювати поповнення запасів "гарматного м'яса" в Путіна вирішили міфічними виплатами / Фото Zaxid.net
Тобто страх і усвідомлення невідворотності ліквідації в Україні такі великі, що вони намагаються його знизити в такий спосіб? Трохи по-дебільному вийшло.
Цей факт говорить ще й про те, що кількість безвісти зниклих серед російських військових буде тільки зростати. Адже вони 7 мільйонів до ладу не виплачували, а 12,4 мільйона тим більше!
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