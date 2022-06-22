Путін приготувався до довгої війни на два фронти: на що розраховує кривавий тиран

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков підкреслив, що конфлікт в Україні буде мати затяжний характер. Це, можна сказати, перше офіційне визнання чиновником РФ, що Кремль готується до довготривалої конфронтації у сусідній країні й фактично розпочав війну на виснаження.

Бліцкриг замінили на тактику салямі

Те, що бліцкриг із захоплення України провалився, стало для президента РФ Володимира Путіна та його найближчого оточення справжнім шоком.

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Адже, як відомо, російське керівництво планувало буквально за кілька днів взяти українську столицю Київ, створити там маріонетковий уряд, який зі свого боку визнав би російський статус Криму і Донбасу й створив би умови для приєднання до РФ інших територій, які Москва збиралася зробити частиною так званої Малоросії.

Сам по собі маріонетковий уряд мав підготувати умови для створення союзної держави Росії, України й Білорусі під проводом Володимира Путіна. Але з тією умовою, що велика частина колишніх територій України відійшла б до складу території РФ.

Однак від наступу російської армії на північ, схід і південь України нічого не залишилося. Зараз тривалі бої йдуть насамперед на Донбасі, де російська армія намагається вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для подальшого переходу війни у стадію анексії Донецької та Луганської областей України.

Також є досить важливим той факт. Що зараз у Кремлі усвідомили, що ніяких бліцкригів на українській території вже не відбудеться, і перейшли до тактики салямі, яку й визнає в оцінці ситуації прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Це означає, що російські Збройні сили збираються захоплювати регіон за регіоном, проводити в окупованих регіонах фейкові "референдуми" з приєднання їх до РФ, потім ставити Україну і цивілізований світ перед фактом, що вони мають справу вже з російською територією і з цієї російської території вже переходити у наступ на нові українські регіони. Це і є те, що Дмитро Пєсков називає затяжною кризою.

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Водночас у громадську думку вкидається ідея: якщо Україна спробує діяти на території, яку Володимир Путін оголосить російською, на цій території Кремль вже може використати ядерну зброю. Про це зокрема говорив нещодавно колишній головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедіктов.

Таким чином, у Кремлі можуть вважати, що навіть якщо на першому етапі війни проти України не вдасться окупація всієї території України, принаймні велика частина її території може бути окупована регіон за регіоном, інкорпорована до РФ і, як любить казати про це російський президент Володимир Путін, питання буде закрито.

Вчора це було питання Криму, зараз це може бути питання Донбасу, а згодом, звичайно ж, питання й інших українських регіонів, які будуть проголошені областями РФ.

Другий фронт війни на виснаження

Кремль також готується до довготривалої конфронтації із Заходом. Володимир Путін, який не дуже знається на економіці, впевнений, що його країна адаптується до західних санкцій і зможе отримувати доходи від продажу енергоносіїв до азійських країн, а сама, між тим, створювати кризи, які призведуть до значного погіршення ситуації у цивілізованому світі.

Серед цих планів російського президента – насамперед збільшення ціни на енергоносії на Заході, а також провокування голоду. Ми бачимо, що це провокування голоду є однією з головних політичних тем у РФ.

Головна редакторка пропагандистського ресурсу RT Маргарита Симоньян навіть відверто сказала Володимиру Путіну на Петербурзькому економічному форумі, що у російської політичної еліти всі сподівання саме на голод. І хоча сам Володимир Путін спростував ці твердження пропагандистки, дії російського президента свідчать якраз про те, що він погоджується із цією тактикою.

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Велика міграційна криза у Європі, а також погіршення соціальної ситуації на континенті може призвести до покращення політичних позицій сил, на які Москва робить ставки. Ілюстрацією можливостей таких сил стали підсумки останніх парламентських виборів у Франції, де ультралівий блок Меланшона та ультраправа партія Марін Ле Пен досягли значних успіхів і не дали можливості чинному президенту Еммануелю Макрону створити усталену більшість у Національних зборах. Представництво партії Марін Ле Пен, яка раніше не приховувала своєї орієнтації на Кремль, збільшилося аж у 10 разів.

Ну і ми прекрасно розуміємо – якщо економічна і міграційна криза стануть західною повсякденністю, це дійсно може призвести до тріумфу таких правопопулістських чи лівопопулістських сил у багатьох країнах Заходу. А ці сили будуть набагато більш готовими до компромісу з Кремлем навколо пострадянського простору, ніж ті політики, які керують західними країнами зараз. І на це, звісно, і сподіваються у Кремлі, коли генерують кризу за кризою.

Сирійські сподівання Кремля

Таким чином, слова Пєскова демонструють чіткий перехід російської політики в нове річище – від бліцкригу до затяжного конфлікту, який має бути схожий на сирійський конфлікт, в якому Москва вже знайшла своє місце.

Цей конфлікт продовжується вже десятиріччя. І, незважаючи на те, що проросійський та проіранський уряд Башара Асада контролюють тільки частину країни, це все одно дозволяє Росії бути значним гравцем не тільки у самій Сирії, але й у регіоні Близького сходу, ставити свої умови і Туреччині, і США, і створювати особисті союзи з Іраном, і створювати власні загрози для Ізраїлю. І все це – за 10 років війни.

Якщо Кремлю вдасться перевести конфлікт в Україні у довготривалий, Путін може сподіватися, що і тут він отримає такі ж самі геополітичні переваги. Ну а що буде із самою Росією, з її населенням, з її економікою, з її соціальною стабільність, мені здається, Путіна не обходить. Він ніколи не думав про росіян, він завжди думав про власні імперські амбіції.

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