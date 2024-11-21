Москва може застосувати зброю по об'єктах країн, які дозволили бити по Росії, – Путін

Владімір Путін прокоментував удар балістичною ракетою по Дніпру. Диктатор взявся погрожувати Заходу.

21 листопада очільник Кремля виступив із вечірнім зверненням. Він зазначив, що Росія завдала удар новітньою балістичною ракетою "Орешнік" по "Південмашу" у Дніпрі, передає 24 Канал.

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Путін "котив бочку" на США і погрожував бити по об'єктах на Заході

За словами Путіна, застосування "Орєшніка" було відповіддю на плани США з виробництва та розгортання ракет середньої та меншої дальності.

Розгортання російських ракет середньої та меншої дальності залежатиме від того, чи їх розгортатиме Захід. Засобів протидії російським ракетам "Орєшнік" зараз немає,

– сказав диктатор.

Путін заявив, що Росія вважає, що має право застосовувати зброю проти об'єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об'єктів.

Не Росія, а саме США зруйнували систему міжнародної безпеки,

– наголосив очільник Кремля.

Він заявив, що країна-агресорка готова до будь-якого розвитку подій.

Якщо хтось у цьому сумнівається, даремно. Відповідь завжди буде,

– пригрозив Путін.