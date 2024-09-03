Спланована акція, – політолог сказав, що означає приліт Путіна до Монголії

Російський президент Владімір Путін 2 вересня прибув з офіційним візитом у Монголію. Країна ратифікувала Римський статут й мала б затримати воєнного злочинця, проте президент країни Ухнагійн Хурелсух зустрів його з почестями.

У розмові з 24 Каналом політолог Ігор Рейтерович сказав, що з боку Росії це звичайна спроба створити певну провокацію, спроба дати ляпаса міжнародній системі правосуддя й дискредитувати міжнародний кримінальний суд та ордери, які були видані на арешт Путіна та деяких його поплічників.

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Чого хотів досягти Путін своїм візитом до Монголії

Це абсолютно спланована акція, це не просто так відбувається й не просто так обрана Монголія,

– зазначив Рейтерович.

Треба розуміти один нюанс, що рішення Міжнародного кримінального суду бажані для виконання, але немає процедури, яка змушує країни, які ратифікували Римський статут, виконувати це рішення. Кожна країна ухвалює для себе рішення, наскільки далеко вона буде йти щодо виконання тих чи інших приписів виданих МКС.

Монголія має вкрай складну ситуацію, починаючи від географії й закінчуючи економікою. Країна затиснута між Росією і Китаєм, має з ними великі кордони, велику територію, водночас дуже невелику чисельність населення та важливий момент – практично немає збройних сил.

Це не в плані виправдання Монголії, а для розуміння, чому саме цю країну обрав Путін для візиту. Також виникає просте питання, як навіть фізично Монголія може заарештувати Путіна,

– мовив політолог.

За його словами, Путін прекрасно це знав і коли цю країну обирали для візиту, то отримав всі запевнення і гарантії того, що ніякі процесуальні дії щодо нього здійснюватися не будуть.

Це не означає, що легітимність МКС підірвана й так само будуть діяти інші країни. Адже питання в інституційній спроможності цих країн здійснити затримання та виконання приписів Міжнародного кримінального суду.

Путін хотів все це там підірвати, посіяти хаос. У цьому контексті те, що хотів він насправді не отримав й не отримає. Навіть лояльні до російської влади політики та експерти скептично поставилися до цього візиту,

– зауважив Рейтерович.

Хто посприяв прибуттю диктатора

Ще один важливий момент – Монголія тотально залежить від Китаю. Монгольська влада якось намагається позбуватися цієї залежності, але поки всі спроби марні й весь експорт та імпорт зав'язаний на Китаї.

Цілком очевидно, що не обійшлося без старших китайських товаришів. Вони, ймовірно, попросили монгольське керівництво прийняти Путіна, не порушувати питання ордера,

– припустив політолог.

Китай певною мірою переслідує свої цілі, для них важливо підірвати легітимність рішень Міжнародного кримінального суду, поготів китайці не визнають юрисдикцію МКС.

До того ж це послуга Путіну, за яку обов'язково щось отримають чи попросять від Росії. Монголія опинилася фактично між двох вогнів.

"Монголії – це не та країна, яка здатна змінити геополітичні розклади, але я думаю, що МКС зробить певні висновки й введе санкції", – додав Рейтерович.