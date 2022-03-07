Україна відчуває потужну підтримку від Лондона на тлі війни з Росією. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон критикує агресивні дії Володимира Путіна.

Джонсон наголосив, що Путін припустився серйозної помилки, коли пішов на повномасштабне вторгнення в Україну. Адже вільний світ об'єднався проти цього варварства.

Зверніть увагу Велика Британія надасть Україні додаткову допомогу на 100 мільйонів доларів

Як би важко не було – Путін впаде

Водночас, наголосив політик, мужність та нескореність українців перед лицем цієї несправедливої та невмотивованої агресії захоплюють серця людей по всьому світу.

Британський прем'єр зазначив, що майже щодня розмовляє з президентом Зеленським. Він у захваті від хоробрості, стійкості та цілеспрямованості нашого президента.

"Так само я вражений героїзмом та рішучістю українців. І я знаю, що скільки б це все не тривало, як би не було важко, але Путін впаде", – переконаний Джонсон.

Джонсон висловився про Путіна та російську агресію: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!