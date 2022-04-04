Путін пристрелить купку генералів і призначить інших, – Піонковський про можливий заколот

Путін звільнив низку генералів через провал плану нападу на Україну. Утім росіяни у своїх злочинах ітимуть до кінця.

Принаймні такий наратив нав'язали як військовим-окупантам, так і суспільству. Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

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Однак, як він зазнчив, для української армії дуже важливо, як мінімум, не допустити жодної найменшої ілюзії успіху, яку б росіяни могли "продати" собі й суспільству як перемогу.

Тоді й ця сутичка між генералами й Путіним перейде на інший рівень, вважає публіцист.

Друга така реальна поразка – буде й військовий переворот, або ж Путін, спираючись на ФСБ і телебачення просто перестріляє там купку генералів,

– наголосив Піонтковський.

Натомість, у такому разі, російський диктатор призначить якихось генералів, які вже "підуть до кінця".

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Російські генерали й без Путіна гинуть в Україні. Лише за місяць війни проти України, станом на 25 квітня, російська армія втратила 6 генералів та принаймні 9 полковників, стверджують в українській владі. Деякі з цих високих військових російських чинів давно воюють з Україною.