Путін приєднається до "маршу безумства", якщо знову нападе на Україну, – WP

Американські ЗМІ написали про те, чим ймовірне вторгення в Україну може обернутися для Володимира Путіна. Там наголосили, що йому не варто сподіватися на "щасливий кінець".

Прогнози The Washington Post – не надто оптимістичні. Мовляв, світ з жахом спостерігатиме за потенційним вторгненням Росії в Україну, але лише спостерігатиме.

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Українці чинитимуть опір, – WP

Видання зазначає, що Путін може виграти початкову фазу війни, але після цього зіткнеться з проблемами. Мовляв, у такому випадку Кремлю та його "посіпакам" в Україні доведеться відчайдушно намагатися контролювати країну, громадяни якої виступають проти Росії.

Якби лише 10% із 40-мільйонного населення України вирішили активно протистояти окупації, вони б змогли чинити потужний опір,

– наголосили у ЗМІ.

Водночас там говорять і про серйозні наслідки для Росії у разі вторгення в Україну. Мовляв, поки Путін стримуватиме опір українців, російська економіка зазнаватиме чималих збитків через санкції, а політичні лідери та олігархи держави-агресорки фактично стануть міжнародними вигнанцями.

"Марш безумства" для Путіна

ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії посилені санкції.

У The Washington Post сумніваються, що таке вторгення може мати для Путіна "щасливий кінець". Мовляв, коли лідери ведуть "непотрібні війни" без чіткого фіналу, то часто стикаються з катастрофічними непередбаченими наслідками.

Журналісти навели приклади:

наказ ізраїльського прем'єра Менахема Бегіна про вторгнення до Ліван у в 1982 році – його наслідком стало створення угруповання "Хезболла";

у в 1982 році – його наслідком стало створення угруповання "Хезболла"; рішення президента США Джорджа Буша про вторгнення в Ірак у 2003 році – спричинило дестабілізацію на Близькому Сході.

"Володимир Путін стане черговим лідером, який приєднається до того, що історикиня Барбара Такман описувала як "марш безумства", – мовиться у матеріалі американського ЗМІ.

. У 1984 році Такман видала книгу, присвяну "одному з найпереконливіших парадоксів історії: проведенню урядами політики, що суперечить їхнім інтересам".

Журналісти підкреслили, що Україні буде важко самостійно протистояти російській агресії. Вони вважають, що спочатку цивілізований світ закликатиме до дипломатичного врегулювання. Втім, після шоку може прийти хвиля гніву: міжнародна спільнота захоче, аби Москва дорого заплатила за свої вчинки, підсумували у ЗМІ.

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