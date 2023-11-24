Говорили рекордно мало: Латушко зауважив цікаві деталі зустрічі Лукашенка і Путіна

Путін і Лукашенко зустрілися у Мінську, куди російський диктатор прилетів особисто на засідання ОДКБ. Його зустрів самопроголошений президент Білорусі, але їхня зустріч була вкрай короткою.

На цьому 24 Каналу наголосив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. Ба більше – своєю поведінкою Лукашенко ще раз підкреслив, що має певні проблеми зі здоров'ям.

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Зустріч диктаторів

Лукашенко зустрів Путіна на традиційному червоному хіднику. Чи то від хвилювання, чи то від радості, але білоруський очільник дивно сіпав головою. Ймовірно, він таки має певні проблеми зі здоров'ям.

Ми також бачимо у Лукашенка змішані відчуття. Якщо подивитися на його обличчя, у нього є радість, страх і сподівання,

– підкреслив Латушко.

Лукашенко може радіти з того, що Путін особисто приїхав. Боятися, що він може забрати у нього певні повноваження. А сподівається білоруський президент на додаткові гроші.

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Важливо, що раніше Лукашенко та Путін проводили по декілька годин за перемовинами, про що писали білоруські ЗМІ. Натомість під час цієї зустрічі диктатори швидко "посиділи на диванчику, покаталися у машині", а двосторонньої зустрічі між ними не було.

"Це ще один посил – Лукашенко тут має статус холопа. До нього немає рівного відношення", – додав Павло Латушко.

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