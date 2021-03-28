Не хотів мавпування, – Путін про непублічну вакцинацію і побічні ефекти

П'ять днів тому Володимир Путін щепився від коронавірусу. Зробив він це непублічно, адже такий "підхід йому не подобається".

Щепився Путін ще 23 березня. Жодного фото чи відео з цього процесу публіці не надали. Як і не розповіли, яким саме препаратом вкололи Путіна.

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Побічні ефекти у Путіна після вакцинації

Володимир Путін розповів, що зробив щеплення від коронавірусу в ліву руку. За деякий час після уколу він відчув невеликий дискомфорт. На три дні він відмовився від занять спортом.

Перед сном після щеплення він поклав собі термометр на тумбу біля ліжка. Наступного ранку поміряв температуру – все гаразд. Хоч відчував, що його ломить.

Чому зробив це непублічно

У характерному для себе тоні Путін сказав, що не хотів робити це на камери, бо так роблять інші.

Ми хіба що з вами повинні мавпувати, чи що, обов'язково робити так, як хтось десь робить,

– заявив Путін.

Він додав: у публічності немає сенсу, адже якщо хтось захоче обманути глядачів, то легко може це зробити. Мовляв, замість вакцини, можна ввести "вітаміни, фізрозчин чи навіть апельсиновий сік".

...якщо на такому рівні хтось захоче сфальсифікувати щось там, надути когось, це ж нескладно зробити. Можна показати цей укол, а насправді вколоти фізрозчин, все, що завгодно: кефір, який-небудь апельсиновий сік,

– додав він.

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