Путін продовжив дію ядерної угоди зі США на 5 років: подробиці

Президент Росії Володимир Путін підписав закон щодо продовження Договору про стратегічне наступальне озброєння з США. Зокрема, угода діятиме ще протягом 5 років.

Джерело: Пресслужба Володимира Путіна

У документі вказано, що Росія ратифікувала Угоду про продовження домовленостей між обома країнами для подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Вона буде дійсною до 5 лютого 2026 року.

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Договір стосується важких бомбардувальників, міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет підводних човнів, а також пускових установок.

Документ дозволить зберігати стратегічні відносини США та Росії передбачуваними й підтримувати стабільність у світі загалом. Водночас Договір сприятиме розвитку процесу ядерного роззброєння.

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