Путін проігнорував питання щодо України

Напередодні зустрічі Байдена і Путіна зверну увагу на відверту агресивність останніх інтерв’ю і політичних заяв Путіна щодо української теми. Дуже показовий епізод в інтерв'ю NBC.

Американський журналіст запитав у Путіна: чи може він зараз зафіксувати, що не буде надсилати більше жодних російських військових на суверенну територію України?

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Путін взагалі не став відповідати на це пряме запитання

Замість цього чергові звинувачення на адресу України, США, НАТО і Заходу взагалі.

Про маневри своїх військ навколо наших кордонів, президент РФ каже, що це їх право на їх суверенній території, але чомусь нам він відмовляє в такому ж праві на нашій суверенній території.

Путін не відповів на питання щодо України / Фото 24 канал

Цікаво США знову виносять Росію

Думаю, що і Байдену і західним лідерам взагалі треба зберігати пильність щодо Путіна і російської влади.

Джозеф Байден та Володимир Путін / 24 канал

Ризики нової агресії з боку Путіна залишаються актуальними.