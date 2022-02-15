Путін прокоментував часткове відведення військ

Володимир Путін прокоментував часткове відведення російських військ. Очільник Кремля підтвердив цей факт.

Путін також заявив, що "тут немає що коментувати". Про це політик розповів на спільній пресконференції після перемовин з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Путін про відведення військ Росії

Що тут прокоментувати? Що стосується виконавчих органів влади, у тому числі військово-політичного керівництва країни, тут коментувати немає що. Ухвалено рішення про часткове відведення військ,

– заявив Путін.

Також очільник Кремля цинічно та маніпулятивно прокоментував питання щодо визнання квазіреспублік на окупованій частині Донбасу. Володимир Путін сказав, що нібито у Росії "більшість людей співчуває жителям Донбасу та підтримує їх".

Хоча насправді саме Путін 8 років тому напав на Україну та розпочав війну на Донбасі.

Що робитимуть з військами біля України

Володимир Путін відповіді на питання "що буде далі з відведенням сил від кордонів України та як Росія діятиме далі".

За планом! А з чого він складатиметься? З реальної ситуації на місцях. Хто може відповісти, як вона складатиметься? Поки що ніхто. Це залежить не лише від нас,

– знову цинічно та нечесно відповів Путін.

Ба більше, президент Росії заявив, що:

"буде прагнути домовлятися з партнерами з питань, які були представлені, для вирішення дипломатичним шляхом";

нібито мовиться про "забезпечення безпеки Росії – це нерозширення НАТО, зміщення військової інфраструктури блоку до 1997 року і нерозміщення поблизу кордонів Росії бойових ударних комплексів";

"Все, на мою думку, зрозуміло, ясно. Ми готові говорити і з інших питань, які містяться в отриманій нами відповіді (від США і НАТО – 24 канал), але в комплексі з тим, що є для нас першорядною цінністю і має першочергове значення", – цинічно гнув свою лінію Путін.

Коротко про заяву Росії щодо відведення військ

15 лютого Росія заявила, що завершили частину навчань, які проводять спільно з Білоруссю на її території. Саме тому підрозділи Південного та Західного військових округів нібито вже повернуться у свої гарнізони.

Натомість очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що повірить у відведення військ тільки тоді, коли це побачить. Тоді ж і повірить в деескалацію.

У цей же день Верховна Рада проголосувала за звернення до ООН, ОБСЄ і ПАРЄ, НАТО, а також парламентів всього світу через загрозу вторгнення Росії, а також бажання Росії визнати квазіреспубліки на Донбасі.

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