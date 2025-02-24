Це нас не стосується: Путін зробив заяву про угоду України та США щодо ресурсів

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Москва не зацікавлена у можливості укладення угоди між Києвом та Вашингтоном стосовно рідкісноземельних ресурсів України.

Відповідну заяву він зробив у коментарі пропагандистам, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Водночас він суперечить власним словам щодо цього.

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Що заявив Путін про угоду

Глава Кремля запевнив, що можлива угода між Україною та Сполученими Штатами стосовно рідкісноземельних металів "не стосується Росії". Владімір Путін сказав, що це "не наша справа". Втім, свою думку про це він не зміг не озвучити.

На його думку, перед угодою Києва та Вашингтона щодо рідкісноземельних металів варто спочатку "оцінити ресурси". Водночас він сказав, що Росія є одним із лідерів у світі за запасами рідкісноземельних металів.

Росія готова запропонувати співпрацю США з рідкісноземельних металів, у тому числі в Донбасі та Новоросії,

– заявив Путін.

Нагадаємо, російський диктатор Владімір Путін у понеділок, 24 лютого, зібрав нараду стосовно розвитку галузі рідкоземельних металів країни-агресорки задля обговорень перспектив. Розглядають "конкурентноспроможність" Росії.