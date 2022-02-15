Путін прокоментував звернення Думи щодо визнання проросійських бойовиків

Держдума направила Володимиру Путіну звернення про легітимізацію своїх найманців на Донбасі. Російський президент заявив, що вже його отримав.

Путін намагається виправдати дії російських депутатів. Він цинічно заявив, що вони нібито "орієнтуються на думку своїх виборців", повідомляє 24 канал.

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Що Путін каже про звернення Думи

Очільник Кремля зухвало вдавав, що він та більшість росіян турбуються про жителів окупованого Донбасу. "Люди співчувають їм і сподіваються, що їхнє становище зміниться докорінно", – підкреслив Путін. Політик нахабно зазначив, що розглядаючи звернення про визнання бойовиків, нібито "зробить усе для вирішення проблем Донбасу".

Очільник Кремля згадав про мінські угоди

Німецький канцлер, який приїхав у Москву, також висловився про ймовірне визнання Росією бойовиків. На його думку, це стало б "політичною катастрофою".

Російський президент наголосив, що насамперед буде виходити "з нереалізованих можливостей мінських угод". Неодноразово апелюючи до цих домовленостей, Путін упускає важливий момент. Саме Росія їх не виконує, починаючи з пункту про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі.

Україна готова виконувати мінські угоди, але не у тому порядку, якого хоче Кремль. Росія наполягає, аби вибори на Донбасі відбулися ще до деокупації. На це наша держава піти не може. "Ніяких місцевих виборів під дулами кулеметів не може бути", – пояснював раніше Зеленський.

Росія хоче визнати бойовиків на Донбасі: що відомо

Це – ініціатива російської комуністичної партії. Звернення до Путіна щодо визнання бойовиків на окупованих територіях Донбасу підтримав 351 депутат Держдуми.

В українському МЗС наголосили: якщо його підтримає й президент Росії, це означатиме свідомий вихід держави-агресорки з мінських домовленостей.

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