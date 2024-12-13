Путін уже кричить, що проти, – республіканець сказав, яку "червону лінію" він навряд чи перетне

Світові лідери почали обговорювати можливість розміщення своїх військ на території України, якщо будуть підписані мирні перемовини з Росії. Однак Владімір Путін може бути категорично проти цього та продовжуватиме атакувати навіть західні підрозділи.

Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що це дуже цікава тема. Він припустив, що вбивство військовослужбовців Заходу є тією "червоною лінією", яку Путін навряд чи наважиться перетнути.

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Західні війська на території України

Борис Пінкус вважає, якщо Західні держави введуть на територію України свої війська для контролю за дотриманням мирних перемовин і Росія атакуватиме їх, то це означатиме відкрите оголошення війни НАТО.

Це дуже важливо, адже Путін уже скрізь кричить, що він проти того, аби Захід вводив на територію України іноземні війська,

– зауважив республіканець.

Проте, на його думку, ніхто не питатиме чого хоче кремлівський диктатор. Йому, ймовірно, висунуть умову, або замороження бойових дій та створення буферної зони, куди будуть уведені війська західних країн, або ж продовження війни та максимальна військова допомога від США для України.

Сполучені Штати Америки мають довести, що є великою державою та показати негідникам і терористом, що своїх не кидають. Україна довела, що є невіддільною частиною цивілізованого світу,

– додав Борис Пінкус.

Варто зазначити, що президент Франції Еммануель Макрон 12 грудня 2024 року відвідає Варшаву для обговорення з польським керівництвом можливої миротворчої місії в Україні. Ця ініціатива передбачає залучення міжнародного контингенту, який гарантуватиме дотримання умов миру в разі угоди з Росією. Мовиться про створення п'яти бригад, одну з яких може очолити Польща.