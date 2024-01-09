Росія провокувала Польщу, їй це вдалось: важлива розмова з офіцером ЗСУ

Наприкінці грудня російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Цілком ймовірно, що це не випадковість, а навмисна провокація Росії.

На жаль, ця провокація вдалася Владіміру Путіну, адже ракету не збили. Офіцер ЗСУ Тарас Березовець у розмові з 24 Каналом прокоментував цей інцидент і спроби Путіна спровокувати НАТО. Більше цікавого – читайте далі у матеріалі.

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Чи можуть в України закінчитися ракети до ППО

У ніч на 8 січня окупанти здійснили масований ракетний обстріл. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що нам потрібно більше засобів ППО для того, аби знищувати балістичні ракети. Водночас Business Insider написав, що масованими обстрілами Росія хоче виснажити наші запаси ракет Patriot, поки США схвалюють подальшу допомогу. Як ви оцінюєте загрозу, що, можливо, невдовзі нам не буде чим збивати "Кинджали" і загалом російські ракети?

Ми зазвичай не коментуємо наявність у нас тих чи інших видів озброєнь. Тому я хочу всіх запевнити, що насправді не виникне жодного дефіциту із постачанням ракет для західних систем ППО, які Україна продовжує отримувати від союзників.

Чергові системи надійшли до України саме напередодні Нового року. Ми посилюємо нашу систему ППО й треба сказати, що сьогодні вона є однією з найефективніших у світі. Адже за тієї наявності засобів ураження систем ППО, якими сьогодні володіють Збройні Сили України, збивати такий великий відсоток повітряних цілей противника: балістичних, крилатих, аеробалістичних ракет, – не може жодна країна у світі.

Так, вони можуть емпірично говорити, що збиття може складати певний відсоток. Але вони не можуть напевно знати це без перевірки в умовах бойових дій. Лише дві країни у світі – Україна та Ізраїль – на практиці доводять (ефективність роботи – 24 Канал) системи ППО і, що найголовніше, володіють бойовим досвідом. Наші сили ППО мають бойовий досвід володіння навіть сучаснішими західними системами.

Тому вже було оголошено про те, що уряди двох країн, найбільших виробників систем ППО за межами США та ракет до них – Норвегія та Японія – оголосили про початок співпраці з Україною в США.



Голова МЗС Японії приїхала в Україну / Офіс Президента

Японія є найбільшим виробником ракет Patriot за американською ліцензією за межами США та британських систем BAE Systems. Водночас Уряд Норвегії з 1 січня змінив спеціально під Україну умови постачання цього озброєння і вони є виробниками ракет як для Patriot, так і для їхніх систем NASAMS. Тому затримки з постачанням ракет для західних систем ППО не очікується.

Ба більше, у США досягнули розблокування роботи Конгресу саме в цій бюджетній сфері й тому все ж таки були досягнуті домовленості між представниками Республіканської та Демократичної партій. Шатдауна не буде і це відкриває шлях для відновлення фінансування України щодо військової допомоги.

Цей пакет допомоги може бути прийнятий вже найближчими тижнями, коли повноцінно запрацює нижня палата Конгресу. І попри бурхливий початок передвиборчих перегонів в США, все ж таки більшість західних експертів схиляється до думки, що Україна отримає цей пакет допомоги. Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що системи ППО для України зараз є топпріоритетом.

Я розумію, що початок нового року є важким, але не варто впадати у відчай, ставати жертвами неперевіреної інформації або спеціально вкинутої російської ІПСО. І все ж таки треба довіряти офіційним джерелам інформації й інформації, яку поширюють наші партнери. Тому, ще раз повторюю, все буде добре.

Наступні місяці будуть дуже інтенсивними

Речник Палати представників Майк Джонсон в інтерв'ю SBC News сказав, що республіканці чекають від Джо Байдена не лише компромісу щодо кордону, але і відповіді, якою є стратегія щодо України. Мовляв, вони вже неодноразово запитували в адміністрації Байдена, якою ж є кінцева мета. Як гадаєте, яку відповідь він хоче отримати? І чому у Байдена не можуть сказати чітку ціль щодо допомоги Україні, а лише говорять, що "підтримуватимуть доти, доки буде потрібно"?

По-перше, такі питання є абсолютно нормальними, тому що американська публічна політика є надзвичайно демократичною. Американська демократія відрізняється дуже великим рівнем транспарентності (легка перевірка, відсутність таємності – 24 Канал). І це абсолютно нормальне запитання від представників політичної опозиції – республіканців, демократичній адміністрації президента Байдена про кінцеву мету.

По-друге, Україна разом із союзниками має чітко сформулювати цілі, поставлені на 2024 рік у воєнному плані: плани завершення війни, коли ця війна має завершитися.

І третє – ресурси, яких ми потребуємо: які ми маємо виробити самі і які нам мають надати союзники.

Про наявність подібного плану і в Україні, і в США говорили ще за три місяці до Нового року. Очевидно, що робота над подібними планами ведеться. Інша річ, що ми з вами не знатимемо повністю цей план, тому що він є секретним і про нього не знатиме громадськість, бо це означатиме – повністю відкрити наші плани ворогу.

Але про відкриту частину натяками говорить і Джо Байден, і президент Володимир Зеленський. Зокрема, наш президент в інтерв'ю виданню The Economist чітко оголосив, що воєнна ціль у 2024 році – сконцентруватися на ізоляції Криму. Він неодноразово наголошував, що саме Крим є ключем до завершення війни з Росією.

Адміністрація Байдена, очевидно, має подібні думки та свої цілі. Але ділитися ними публічно з нашим противником ніхто не буде. Тому якусь частину ми почуємо у виступах президента, але повністю цей план нам ніхто не оголошуватиме і робити це в жодному випадку не потрібно.



Джо Байден і Володимир Зеленський / Офіс Президента

Для цього є закриті, секретні брифінги, які відбуваються за участі конгресменів і сенаторів США. До яких є доступ навіть не всім, а членам певного комітету, тому що ця інформація має обмежений доступ. Попри те, що американські конгресмени мають доступ до секретної інформації, вона буде доведена тільки представникам комітету з національної безпеки й оборони, Конгресу США і Сенату. Тобто ці комітети матимуть повний розклад воєнних планів України та наших західних союзників.

А коли і як ці плани втілюватимуться – ми бачитимемо по тих пакетах воєнної допомоги, які отримуватимемо протягом наступних місяців. Наступні місяці будуть дуже інтенсивними і складними для наших союзників, тому що треба зараз перебудовувати логістику під новий тип озброєнь.

Як заявляв Головнокомандувач Валерій Залужний у своїй програмній статті для британського видання The Economist, ключ до перемоги у 2024 році – це технологічна перевага. Він назвав 5 основних аспектів, на яких мають сконцентруватися українські союзники у виробництві певних типів озброєнь. Там мовилося про системи радіоелектронної боротьби, дрони, авіацію, артилерію і системи високоточного озброєння, які ми маємо отримувати.

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А логістика буде складна, тому що союзникам треба найближчими місяцями постачати в Україну літаки F-16. Про це так само заявили в командуванні Повітряних сил України. Це не просто перебазувати їх на наявні аеродроми – під них готується (інфраструктура – 24 Канал). У Повітряних силах оголосили стриману інформацію, що готується інфраструктура, зокрема злітно-посадкові смуги для цих типів літаків.

Це складно, бо ми вперше у своїй історії прийматимемо західні літаки. Взагалі крім радянського виробництва, у нас ніяких не було. А тут приходить зовсім інша авіація, яка вимагає зовсім іншої логістики, зовсім інших техніків, систем злітно-посадкових смуг. Усе абсолютно інше.

І тому найближчі місяці будуть дуже напруженими і для союзників, і для нас, щоб все це підготувати, для того, щоб ця модернізована авіація змогла запрацювати ефективно вже у 2024 році. Так, вона не надсучасна, але вона модернізована.

"Шольц передасть Україні TAURUS"

Ви згадали заяву президента в інтерв'ю The Economist, що найголовніший воєнний задум України на 2024 рік – ізоляція окупованого Криму від Росії. Про важливість Криму розповідав і Залужний. Чи можна з цього зробити висновок, що зусилля України у поточному році будуть скеровані саме на отримання далекобійної зброї? Наприклад, ATACMS або TAURUS, бо про останні Зеленський згадував у цьому інтерв'ю.

Так, він згадував. Нещодавно у Німеччині зробили кілька заяв. Колишній президент Йоахім Ґаук, представники Бундестагу, зокрема депутатка Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн, а також уряд Баварії вкотре вимагають від федерального уряду Олафа Шольца нарешті виконати обіцянку і поставити Україні ті системи зброї, які вже пообіцяли, зокрема ракети TAURUS.

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Чим TAURUS для нас цікавий? Це ракета, яка призначена спеціально для знищення важкодоступних укриттів: бункери, такі великі об'єкти як мости, складні інженерні споруди. Вона заточена саме під це. На відміну від інших систем, які ми вже отримали, як-от SCALP і британські Storm Shadow.

Ця заминка створює зараз певний логістичний лаг для нашого противника, який, знаючи, що ці найсучасніші системи в Україну не надходять, може почувати себе у відносній безпеці. Відносній, бо у повній безпеці вони вже не можуть почувати себе зовсім.

А щодо цих ракет – ми не повинні знати всіх деталей передачі подібного типу озброєння, тому що це інформація з обмеженим доступом. Не думаю, що відповідне рішення оголошуватимуть публічно, коли ухвалять. Наші союзники воліють спочатку передати це озброєння, а потім заявити публічно.

До речі, уряд Німеччини заклав збільшений у два рази бюджет для воєнних потреб України – до 8 мільярдів євро. Щоправда, поки він не ухвалений. Попри те, перед Новим роком Німеччина передала великий пакет воєнної допомоги, який включав і системи ППО, і бронетехніку, і специфічне озброєння для Сил спеціальних операцій.

Тобто про все це було оголошено офіційно на сайті німецького уряду. Тож свого часу дізнаємося і про передачу ракет TAURUS. Упевнений, це питання часу. Тиск дуже серйозний, і не тільки зовнішній, але й внутрішній у Німеччині. Олаф Шольц все ж таки буде змушений ухвалити відповідне рішення.

За яких умов ЗСУ можуть ізолювати Крим

Чи можливо цього року за наявних сил і засобів поставити окупантів у такі умови, щоб вони не могли перебувати в Криму? Або ж ми знаємо, що мають прибути F-16, можливо вони в цьому допоможуть?

Як каже наш Головнокомандувач Валерій Залужний, все ж таки воєнні плани вимагають тиші. Ми не можемо коментувати жодні плани стосовно проведення тих чи інших операцій. Можемо тільки діяти чітко у межах тих заяв політичних, які робляться нашим військово-політичним командуванням.

Тут завдання поставлено чітке – ізоляція Криму, про що говорить президент. Воно, можливо, комусь здається надто амбіційним, але це завдання можна виконати. Утім, знову ж таки за умови виконання низки умов.

Ключове – це надання відповідних типів озброєнь. Саме тут модернізовані винищувачі F-16 з сучасним типом озброєння, яке на них навішуватиметься, ідеально підходять для виконання цього завдання. Адже вони володіють покращеними радарами. Вони мають рідні системи, на які ставляться крилаті ракети, призначені для знищення військових об'єктів на землі.

Ізоляція Криму виглядає нездійсненною тільки на перший погляд. Ми не говоримо про звільнення Криму. Про це президент жодного слова не сказав, конкретно у 2024 році. Тобто він не говорив, що до кінця цього року буде звільнений Крим. Він казав про ізоляцію.

Ізоляція Криму означає повне взяття під вогневий контроль усіх ділянок півострова. Від тої позиції, де сьогодні перебуває підрозділ ЗСУ на лівому березі Херсонської області, до Криму залишається не так багато – менше сотні кілометрів.

Коли ми зможемо вийти безпосередньо на Перекопський перешийок, звідти з використанням типів озброєння, зокрема яке постачається на F-16, півострів буде повністю взятий під вогневий контроль. Не наголошуючи на конкретних цілях, які знищуватимуться, – це і буде виконання цього завдання.

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Ізоляція Криму вже сама по собі ставить виклики, які Росія здолати не може. Чому? Тому що для них Крим важливий з точки зору всієї логістики – на ньому зав'язане все південне угруповання противника. І не тільки південне, тобто це так званий сухопутний міст, який потрібно безпечно розірвати.

Кримський півострів разом з перерізаним сухопутним коридором і знищенним Чорноморським флотом, а за 2023 рік ми знищили 20% флоту, втрачає свою стратегічну цінність на 60 – 80%. З цього вже можна далі вести розмови й планувати наступні воєнні операції.

Путін випробовує НАТО

В ISW зазначали, що будь-які територіальні завоювання Кремля можуть привести російську армію до кордонів НАТО, яке, очевидно, не хоче цього. Водночас ми бачили їхню вкрай обережну реакцію на чи то дрони, чи то на ракети, які порушують повітряний простір країн-членів Альянсу. У Німеччині вже дрони-шпигуни почали стежити за тренуваннями українців і військові там також ніяк на це не реагують. Що ви можете про це сказати?

Цю інформацію поширило німецьке бульварне видання Bild, жовте видання. Ми маємо офіційні підтвердження, що там відбувалось, але обмежену кількість. Про це говорили представники Бундесверу. Треба до будь-якої подібної операції ставитися достатньо обережно.

До речі, в статті Bild натякається, що це можуть бути російські дрони, але не стверджується. Природно, що основна версія, що це російські дрони й вона логічна.

Йдеться тільки про те, що дрони безкарно стежать за військовими базами, зокрема тими військовими об'єктами, де відбувається підготовка підрозділів ЗСУ на військових полігонах Німеччини. Чи може таке бути? Так, ми можемо це припустити. Чи готувалася до цього серйозно армія Німеччини та інших країн? Очевидно, що ні.

До подібної серйозної неземної війни з росіянами, ба більше, з подібним використанням дронів, наші союзники виявилися не зовсім готовими. У цьому плані ЗСУ є чому повчити їх і показати приклад. Я певен, що з часом буде так, що не ми їздитимемо до них на полігони, а після завершення війни – цілі підрозділи братимуть участь в спільних навчаннях, де будуть українські інструктори.

Не тільки БпЛА, а й українські спецпризначенці, морська піхота, ДШВ і інші вчитимуть своїх колег: американських, британських, німецьких, французьких, італійських тощо. Вчитимуть, тому що мають унікальний досвід бойових дій, якого не мають наші західні партнери. І найголовніше, що мотивація вчитися в українських воїнів зашкалює і там на західних полігонах, і тут в умовах ведення бойових дій.

Тому я цілком припускаю, що Бундесвер виявився неготовий. Про це свідчать і інші публікації німецьких видань. Зокрема, дуже сильно збільшився кадровий відтік військовослужбовців з німецьких збройних сил. Тільки за останній рік понад 10% контрактників Бундесверу, якщо я не помиляюсь про це писала німецька преса, розірвали контракти і пішли на цивільне життя.

Це сталося насамперед через те, що служба втратила престиж. Вона вже близько 20 років не є престижною у збройних силах, а зараз ще більше. Друга причина – страх бути посланим для участі в реальних бойових діях. Виявляється, що психологічно німецькі солдати не готові брати участь у військових діях.

І не тільки німецькі. Нещодавно в Польщі провели опитування, яке показало, що тільки 15% польських громадян у випадку нападу Росії записуватимуться в сили територіальної оборони або в збройні сили Польщі. Насправді їх буде менше, це так задекларували. Можливо, їх виявиться 5%.

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А абсолютна більшість інших польських громадян сказали, що вони або виїдуть в безпечні західні райони, або виїдуть за межі Польщі. Тобто вони так само не готові. А Польща – це країна, яка вважається серед європейських членів НАТО найбільш готовою психологічно до того, що вона може бути втягнута в війну. І навіть ця країна показує такий низький відсоток.

Польща, країни Балтії та окремо країни Скандинавії психологічно (не воєнна компонента) найбільш готові до того, що якщо Росія на них нападе – вони відповідатимуть їй. На жаль, в інших державах цей психологічний бар'єр є ще меншим. Тобто вони не можуть подолати свій страх і демотивацію.

Вони звикли до комфортного життя, їх не можна в цьому звинуватити. Плюс страшні рани, які завдала Перша і Друга світові війни. Ми знаємо про руйнування, які були здійснені Вермахтом під час Другої світової війни, але забуваємо, наскільки була зруйнована Європа в результаті Першої світової війни, які страшні битви точилися.

Усе це створило для них величезні психологічні проблеми, які впливають на рішення зокрема і політиків. До речі, це пояснює нерішучість уряду Олафа Шольца. Тому що у Німеччини після 1945 року є травма Другої світової війни, і для них психологічно взяти участь навіть в якихось коаліціях дуже важко. Згадаємо, як важко вони погоджувалися брати участь з американцями і в Афганістані, і в Іраку.

Чи можна припустити, що Росія розуміє, що деякі країни НАТО психологічно не готові до війни? Таким чином, до прикладу, Путін їх випробовує: дронами чи ракетами у їхньому повітряному просторі.

Безперечно, і це більше нагадує не воєнну операцію, а шпигунську спецоперацію. Поява цієї крилатої ракети в повітряному просторі Польщі, яка залетіла на 40 кілометрів і збита не була – це якраз подібний приклад.

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Ми можемо насправді пишатись нашими хлопцями, нашими ППОшниками. Вони в подібному випадку не думають, чи випускати ракети. Вони діють до автоматизму, знищуючи всі подібні цілі. Вони вже настільки навчені, що це нормальний, правильний, професійний автоматизм.

Що сталося в Польщі? Ця ракета безкарно залетіла на їхню територію. Це означає, що її було закладено на таку траєкторію, було запрограмовано. Це не може бути випадковістю. Це було зроблено навмисно. Ця провокація, на жаль, вдалася, тому що ракету не збили.

До речі, це питання до тих, хто критикує наших військових та ППО. Інколи є такі люди, які не зовсім розуміють або роблять це свідомо. Мовляв, от збили не все. Приклад – країна НАТО, яка має на озброєнні Patriot та інші сучасні системи. Ба більше, вони цими системами володіли задовго до нас. Ми вчилися в умовах бойових дій, а вони роками вчились. Однак вони не змогли її збити. От вам, в принципі, і відповідь на питання.

Польські збройні сили, варто сказати, по рівні професійної та моральної готовності – це одні з найкращих збройних сил в складі НАТО. Не будемо називати інші країни, більше розслаблені. Як би вони діяли в цій ситуації? Особливо, які розташовані на півдні флангу НАТО, там взагалі все виглядає далеко не оптимістично.

На російському телебаченні показали сюжет про нову модифікацію дронів-камікадзе "Ланцет". Вони розраховані на те, що будуть працювати роями, якими управляє нейромережа. Раніше про таку загрозу розповідала і українська військова Марія Берлінська. Чи дійсно така технологія є величезною проблемою для Збройних Сил України?

Я не буду коментувати подібні заяви, тому що їх можуть робити тільки кадрові військові. Чи Росія займається розробкою подібних систем? Очевидно, що так. Ми не можемо знати всіх деталей, це тільки публічна частина, яка з'явилася в пропагандистському сюжеті. Я бачив його.

Я не є спеціалістом саме в цій сфері, тому не можу кваліфіковано дати вам відповідь, наскільки швидко росіяни можуть реалізувати подібний план масових запусків. Однак я можу припустити, що, знаючи ситуацію на фронті, вони справді активно шукають можливість здійснювати подібні масовані атаки.

Ба більше, вони збільшили фабричне виробництво. Цим займаються як державні корпорації, так і приватні стартапи, які виробляють велику номенклатуру дронів. Не тільки ударних, але й розвідувальних. Вони постійне збільшують виробництво подібного типу озброєння, яке вони, до речі, перейняли у нас.

Треба звернутися до спеціалістів, які можуть це прокоментувати. Подібна атака вимагає серйозної синхронізації зусиль і умінь російських операторів. У них достатньо зараз кваліфікованих операторів, які можуть проводити операції зі знищення особового складу і бронетехніки.

Вони підготувалися, вони постійно навчають. Цим займається держава, яка навчає на курсах і набирає цілеспрямовано росіян, які мають технічну освіту. Вони їх перенавчають для операторів дронів. Ще раз повторюю, це можуть коментувати військові, які безпосередньо дотичні до цієї ситуації, які розуміються.

Це пропаганда, треба зважати на це. Якби все було правдиво в цьому сюжеті, то інформація була б засекречена. Росія маніакальна країна, де засекречується все, що тільки можна. Якщо вам несподівано у відкритому доступі викладається подібна інформація – вона може бути, найімовірніше, частиною ІПСО, навмисно для того, щоб залякати та посіяти панічний настрій.



Умовний рій "Ланцетів" / Скриншот з відео

Все це військова таємниця, ніхто не буде розголошувати подібні плани. Ми ж не розказуємо про наші розробки, даємо інформацію дуже дозовану.

Головні уроки цієї війни

Дронів в окупантів багато. Вони таким чином намагаються закрити дефіцит боєприпасів? Чому вони перейшли саме на дрони?

Та ні, це зовсім не про дефіцит боєприпасів, це просто інший тип озброєння, який здатен виконувати інші специфічні завдання. Наш противник побачив ту технічну перевагу, яку ми мали на початку війни. Тоді українські дрони ефективно знищували російські броньовані цілі та особовий склад. Ми пам'ятаємо, що ці відео масово ширилися телеграм-каналами, також про них розповідали на телебаченні.

Росіяни нічого подібного не мали. Починаючи з другої половини 2022 року, росіяни активно почали інвестувати і займатися розробками подібних систем. Увесь 2023 рік вони створювали нові виробництва, вони запускали нові стартапи: державні і приватні. Вони нарощують виробництво.

Чому це озброєння має таку велику цінність? Тому що оператор БпЛА, який керує, може перебувати десь в безпечному місці. Він може сидіти в бункері чи в іншому укритті, за десятки кілометрів спрямовувати безкарно цілі. Він може вказати чітко туди, де навіть може не попасти артилерійський снаряд. Чому? Тому що техніка приховується, ви її можете не побачити. А дрон, коли відбувається розвідка і дорозвідка, дрон може залетіти в відкриті двері бліндажа. І такі відео є.

На жаль, не тільки наші оператори зараз володіють такими знаннями. Наш противник, ми про це з вами говорили, вчиться швидко. Він може вчитися на своїх помилках та на нашому досвіді, тому він переймає все це.

Росіяни завжди так воювали. Усе, що в них було, зокрема їхня система ведення вогню – це повністю "зідрано" з німецької системи. Так працювала саме німецька артилерія в часи Другої світової війни. Росіяни все це перейняли і почали активно використовувати.

Захід про це забув, тому що в них з'явились високоточна зброя, авіація, ракети, БпЛА. Їм не було потрібно виробляти таку велику кількість артилерійських снарядів 155-го калібру. Вони вважали, що це нікому не потрібно, дорого та є більш ефективні системи.

Однак виявилось, що є кілька уроків війни.

Перший урок війни. Артилерія – це справді "бог війни". Мій дід був артилеристом, так само майором, який завершив війну в німецькому Дрездені. Тоді здавалось, що це вже був ТОП, артилерія досягла піку у Другій світовій війні. Однак ні, ми бачимо, що у XXI столітті вона показує свою незамінність.



Робота ЗСУ із зенітної установки / Getty Images

Другий урок війни. Те, що списали бронетехніку. Вважали, що танчики – це ціль, а не зброя на полі бою. А ні! Навіть старі модернізовані танки Т-64, Т-80, не кажучи про Т-90 – можуть виконувати свої завдання дуже ефективно.

Навіть один танковий розрахунок може стримувати наступ протягом кількох днів або навіть тижнів. Якщо він грамотно працює, має гарну аеророзвідку з інших підрозділів, тоді він може знищувати і бронетехніку, і особовий склад. Ми це теж бачили.

Третій урок війни. Роль БпЛА, яка з'явилася – ніколи не була передбачена. Про це вже детально ми говорили.

Четвертий урок війни. Системи РЕБ, радіоелектронної боротьби. Росіяни вкладали в них мільярди. На Заході на це дивилися, як на якусь маячню. Мовляв, кому це потрібно, про що це взагалі. А виявилося, що ці РЕБи працюють дуже ефективно. Коли росіяни ставили РЕБи на рівні роти, ми цього не могли зрозуміти, тому що у нас не було.

Захід досі не має систем РЕБ взагалі, які б дотягували за технічним рівнем росіян. Це теж треба визнавати. Те, що зараз почали в Україні вкладати в розвиток систем РЕБ – це дуже добре. Це вимагає певного часу, проте все це буде реалізовано.

П'ятий урок війни. Роль авіації. Мовиться про авіацію загалом – і гелікоптери, і літаки. Тут ми станом на сьогодні продовжуємо суттєво відставати від противника. Просто банально у нас немає такої кількості авіації. Однак тепер з отриманням модернізованих F-16 ситуація буде поступово виправлятися.

Шостий урок війни. ППО, яку росіяни мали знищити за перші три дні, – тримається. Вона встояла, довела свою ефективність, захищає і цивільних, і військових. Такі основні уроки.

Ця війна нам принесе ще багато важливих уроків. На жаль, за кожен подібний урок ми будемо платити дуже велику ціну. Однак ми вчимося у нашого ворога так само, як він вчиться у нас. І ми будемо вчити наших друзів і союзників.

Гарячі напрямки на фронті у 2024 році

Костянтин Машовець, аналітик групи "Інформаційний спротив", написав новий огляд. Він вказує на те, що на Куп'янському напрямку відбувається начебто ротація окупантів, ворог почав кидати в бій нові підготовлені підрозділи. Розкажіть загалом про ситуацію на фронті.

Костянтин Машовець справді є одним з кращих воєнних експертів, до його думки варто прислухатися. Я також регулярно читаю зведення, які він публікує у своєму фейсбуці. На жаль, у нас небагато кваліфікованих воєнних експертів, яких варто читати і прислухатися.

Ми знаємо, до прикладу, таких персонажів, як Арестович. Багато людей просто хайпували і приписували собі ті вміння і знання, якими не володіли. Відтак, вводили в оману громадян, даючи безпідставні надії або сіючи зневіру і паніку.

Ситуація на фронті залишається складною, вона була такою увесь 2023 рік. Очевидно, що наступальні дії російських збройних сил продовжуватимуться як мінімум до завершення президентської кампанії на Росії. Чому так? Путіну потрібно показувати результат. Показувати, що він президент країни, що воює. Він піариться. Армія, війна в Україні та те, що вони називають "спеціальна воєнна операція" – головна тема для Путіна.

Він вважає цю тему виграшною, тому що він єдиний з усіх "кандидатів"… Хоча інших назвати "кандидатами" можна лише з сарказмом, тому що жоден з них ролі не грає. Вони просто підтанцьовують Путіну. Зрозуміло, що йому намалюють потрібний результат, а ті "кандидати" навіть не можуть рот розкрити, щось зайве сказати про так звану "СВО", тому що їм можуть "впаяти" в кращому разі штраф, а в гіршому – тюремний термін.

Тому до завершення президентських виборів Росія і їхні збройні сили намагатимуться здійснювати наступальну операцію, це потрібно для підтримання нинішнього градуса президентської кампанії Путіна.

Росіяни сконцентрували всі свої основні зусилля знову ж таки на тих напрямках, які були наприкінці 2023 року:

Куп'янський напрямок Харківської області;

Лиманський напрямок Донецької області;

Мар'їнка;

Бахмутський напрямок, Часів Яр;

Авдіївка.

Оці 5 напрямків як були, так і залишаються. Що стосується проведення ротацій. Так, противник здійснює ротації там, де може це робити. Однак він стикається з серйозними проблемами.



ЗСУ створюють проблеми ворогу / Генштаб ЗСУ

Зокрема, під час мобілізації вони змушені вдаватись у Росії до нетривіальних способів залучення до збройних сил. Наприклад, підкидання наркотиків або зброї. Потім їм дають вибір: або йдеш в колонію, або підписуєш контракт зі збройними силами Росії. Цим займаються російські так звані правоохоронні органи.

У них велика кількість дезертирства. Про це писало "Радіо Свобода", що тільки офіційно в Росії була порушена рекордна кількість справ за дезертирство. І це тільки те, що відомо офіційно. Тільки за останній час було 5 тисяч подібних випадків. У них відбувся стрибок цієї злочинності, дезертирства.

Також ситуація в прикордонних областях, зокрема Бєлгородській. Населення цих областей бачить, що їх кинули напризволяще, що їх ніхто не збирається захищати. Вони звикають до того, що до них прилітає. Як виявилося, в цю "гру" можна грати вдвох.

Однак варто сказати, що всі руйнування їхньої цивільної інфраструктури виключно на совісті криворукої російської системи ППО. Отак вони працюють, вони самі ж вбивають своїх російських громадян.

Цим російська влада Путіна займається всі 24 роки з моменту його приходу до влади. Вони так неефективно працюють, так збивають, що все це летить на голови росіян. Відтак, все це дуже суттєво впливає на їхню мотивацію мобілізовуватись і брати участь у війні.

Вони відновили діяльність загонів СМЕРШ, про це заявила британська розвідка. Це спецслужба, створена для боротьби з диверсантами, колаборантами і шпигунами в тилу. Вона існувала у Радянському союзі з 1943 по 1946 рік. Зараз Росія СМЕРШ відновила, а тому каратиме і росіян, і українських громадян на окупованих територіях. Саме для цього її створили.

До речі, вони відновили не тільки СМЕРШ. Британська розвідка писала, що підвищили боєздатність росгвардії, збільшили кількість співробітників, ресурсів, дали можливість застосовувати важке озброєння. Це що, у Путіна бояться, що повториться якийсь подібний марш Пригожина?

Це пов'язано насамперед з тим, що росгвардія виконує роль таких айнзацкоманд. Це каральні загони, які зачищатимуть окуповані території. Вони насамперед створені для боротьби з українським підпіллям та українськими патріотами. Це основна причина.

Російська глибинка залишається terra incognita (невідомою землею – 24 Канал). Ніхто не може поручитися, що не станеться рецидиву, другого бунту "Вагнера". Так, ПВК "Вагнера" немає, її знищили. Однак проблеми ж нікуди не ділися.

Є вакуум довіри всередині їхньої країни. Є дуже серйозна напруга, пов'язана з тим, що відбувається в Росії весь період після 1991 року, з моменту розвалу Радянського Союзу.

Росгвардія – це основна ставка Путіна на те, що ці каральні загони зможуть зупинити будь-які бунти всередині Росії: мирні чи немирні.