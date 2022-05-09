Путін репетирував виправдання перед трибуналом, – Піонтковський про його промову на 9 травня

9 травня Володимир Путін виступив на Красній площі з промовою на параді до Дня перемоги. Проте він виглядав жалюгідно, бо лише виправдовувався. Експерти жартують, що він репетирував виправдання перед майбутнім трибуналом.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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За його словами, багато хто очікував на параді 9 травня якогось “повороту” від Путіна. А його промова була цікава з психологічної точки зору.

Мене здивувала промова Путіна. 90% його промови – це був короткий конспект його останнього слова перед трибуналом над воєнними злочинами. Це були безкінечні виправдання, що вони були "змушені", "не хотіли", "не могли інакше", "нас спровокували" тощо. Який це до біса вождь воєнної нації?,

– запитує Піонтковський.

Він додав, що напередодні хтось "злив" його промову в інтернет. "Там був один з агресивних та бойових варіантів, але він не міг вже сказати те, що опублікували заздалегідь", – вважає експерт.

Публіцист додав, що Путін послав армію на війну, яка обертається для Росії не найкращим способом, тож від нього чекали мотивуючої промови.

"Ось він вперше звертається до народу, який від нього чекав якийсь аналіз результатів, цілей та перспектив чи навіть формальне оголошення війни. Це було б логічно. Але замість цього було суцільне виправдання, і Путін ні слова не сказав про ціль війни", – запевняє Піонтковський.

На його думку, не треба бути психологом, щоб розуміти, що Путін підставлявся і постійно казав "ні, це було наше правильне рішення"... Публіцист додав, що так президент Росії вмовляв себе.

Він просто наляканий. Він вже не знає, чого боятися – поразки і трибуналу чи воєнного перевороту. Коли людина перераховує 20 причин, які пояснює її дії, це означає, що вона приховує одну, про яку не хоче говорити. Він розкаювався в тому, що зробив. Це було жалюгідне видовище,

– заявив Піонтковський.

За його словами, Путін довго не протягне – ні політично, ні фізично.

"Він перебуває у внутрішньому діалогу, і за всю промову лиш кілька разів "гаркнув по-путінськи". А загалом він – згорблений та зломлений старий”. Ви помітили деталь, що йому охорона пледом ніжки прикривала?", – підсумував експерт.

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським:



До слова, на Красній площі у Москві 9 травня відбувся жалюгідний парад до "дня побєди". Родзинкою стала маразматична промова Путіна. З трибуни він вкотре повторив пропагандистські тези про "єдиний радянський народ".

Путін назвав війну, яку розв'язав проти України, "захистом людей Донбасу". І попри всі погрози, які звучали раніше, він офіційно не оголосив війни Україні та навіть мобілізації.

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