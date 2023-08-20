Що саме Путін хотів показати своєю поїздкою у Ростов, проаналізували в ISW

Російський диктатор вночі 19 серпня нібито навідався у штаб так званої "еСВеО". Зокрема, зустрівся там з Герасимовим.

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що саме хотів показати "бункерний" диктатор своїм візитом до Ростова-на-Дону. Про це пише 24 Канал.

До теми В той час, як у Криму лунали вибухи: Путін зустрічався з Герасимовим в Ростові-на-Дону

Путін намагається переконати, що контролює свій режим і армію

Напередодні Путін зустрівся з начальником російського генштабу Герасимовим й старшими офіцерами в штабі південного військового округу. До речі, це був перший візит цього воєнного злочинця до Ростова-на-Дону після того, як Пригожин з вагнерівцями "захопили" штаб під час заколоту.

Аналітики зауважили, що президент Росії дуже рідко відвідує райони, пов'язані з війною проти України.

Візит Путіна до штабу південного військового округу, ймовірно, є публічним жестом того, що він продовжує підтримувати Герасимова та його групу командувань, попри те, що ці командири не змогли зупинити повстання "Вагнера" або досягти військових цілей, які поставив перед ними Путін. Візит Путіна відбувся приблизно через два місяці після заколоту, і він, ймовірно, намагається представити себе таким, що контролює свій режим і армію,

– підкреслили в ISW.

Важливо Всі рішення ухвалені, вони кінцеві, – Данілов розповів, яке майбутнє України "визначив" Путін

Довідка. Російські пропагандисти вночі 19 серпня почали поширювати відео, що нібито Путін приїхав у Ростов-на-Дону та зустрівся з Герасимовим.

Щоправда, оприлюднені кадри викликають дуже багато сумнівів. Зокрема, чи справді це був сам "бункерний", а не його двійник. Адже Путін зазвичай проводить наради за довжелезними столами, а тут стояв зовсім близько, майже впритул до Герасимова, тиснув йому та щонайменше ще одному військовому руку.