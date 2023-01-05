Путін розглядає окупований Крим і Білорусь як території для ядерних провокацій, – ГУР

5 січня 2023, 17:08
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Українські розвідники попереджають, що Кремль розглядає територію тимчасово окупованого Криму і Білорусі для влаштування провокацій. У цьому контексті мовиться навіть про застосування ядерної зброї.

Ці інформацію підтвердив представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов.

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За його словами, у Кремлі чітко розуміють, що такий крок стане останнім для режиму Путіна. І якщо Кремль вдасться до цього, то гірше буде Росії, а не Україні.

Так, є інформація, що окупований Крим і територія Білорусі Путіним розглядаються для проведення таких провокацій. Вся ця інформація відстежується, розвіддані є, тож несподіванкою це не стане,
– сказав Юсов.

Раніше білоруський опозиціонер Павло Латушко також казав, що Путін готується розмістити ядерну зброю в Білорусі. Латушко уточнив, що Путін не довірить ядерну зброю Лукашенку. Російський диктатор лиш хоче розмістити її на території Білорусі, але щоб вона перебувала під контролем російських військово-космічних сил.

Він наголосив, що розміщення ядерної зброї у Білорусі – це загроза не лише для України, а й для її західних партнерів, які, на його думку, здійснюють недостатній санкційний тиск на Лукашенка.

ГУР про ядерну загрозу з боку Росії

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що Росія має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї: як тактичну, так і стратегічну. Однак воєнна розвідка України постійно слідкує за її переміщенням.

Попри те, що цей процес не простий, але в ГУР МО України є досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися починаючи з 2014 року і раніше.

Зверніть увагу! Те, що Владімір Путін не збирається йти на поступки вже давно було очевидним. Днями він підтвердив це, цинічно заявивши, що Росія нібито відкрита до мирних переговорів з Україною. Та водночас кремлівський диктатор поставив умову щодо територіальних поступок. Путін публічно вимагає від України територіальних поступок для мирних переговорів щодо припинення війни. Про це він особисто сказав президенту Туреччини Реджепу Ердогану,
Автор: Альона Захарова