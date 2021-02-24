Викрити по шпигуну на день: Путін розповів, як бореться з іноземними агентами

Президент Росії Володимир Путін похвалився, що лише за 2020 рік у Росії зупинили діяльність 72 кадрових співробітників та 423 агентів іноземних спецслужб. Путін на цьому зупинятись не збирається і каже, що стежити за витоками інформації потрібно ще ретельніше.

Таку інформацію глава Кремля доніс до учасників колегії ФСБ 24 лютого, інформує Интерфакс.

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Путін вважає спроби втрутитись у життя Росії безперспективними

Путін наголосив, що найбільше потребує захисту інформація воєнного характеру, дані про передові технології та перспективні розробки наукових центрів та підприємств оборонного комплексу.

Глава Кремля каже, що Росія готова до нових провокацій

"Спроби іноземних країн втрутитись у політичне життя Росії" глава Кремля назвав безперспективними.

У хід ідуть вже навіть абсурдні, різного роду анекдотичні теорії змови, спроби поставити під сумнів наші досягнення у боротьбі з коронавірусом,

– резюмував Путін.

Глава Кремля каже, що Росія готова до нових провокацій. Серед них Путін назвав не лише втручання спецслужб, а навіть економічні та інші санкції.