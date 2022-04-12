Путін розуміє, що Лукашенко йому вже не потрібен, – політолог

Лукашенко розуміє, якщо він відкриє Волинський фронт – це для нього вірна погибель. У нього деморалізована армія і партизани вже попрацювали на території Білорусі.

Про це розповів політолог Тарас Семенюк у ефірі 24 каналу. Він також зауважив, що на прикордонній території Білорусі та України вже зруйновані залізничні шляхи.

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Політолог говорить, що під час зустрічі Лукашенка та Путіна, не виключено, що Путін буде тиснути на самопроголошеного президента Білорусі. Але армія Білорусі має лише два варіанти:

наступ суходолом;

атака з неба.

А якщо ми пригадаємо, то аеродроми Білорусі вже задіяні у нападі на Україну, звідти регулярно здійснюється бомбардування, зазначає Семенюк.

Глобально, Путін розуміє, що Лукашенко вже йому не потрібен і він буде шукати шляхи, аби його змістити,

– сказав Тарас Семенюк.

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