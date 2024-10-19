Путін уже підірвав свою найбільшу "бомбу": як вона діє

Росія, попри вторгнення на територію України, залишається членом міжнародних організацій, які мали б забезпечувати світовий порядок. Це абсурд, адже країну-агресорку, за її злочини, вже давно мали позбавити членства в ООН.

Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що це проблема міжнародного рівня. Він зауважив, що Владімір Путін вже підірвав найбільшу "бомбу", мовиться про порядок у світі, який було створено після Другої світової війни.

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Злочинні дії Путіна

Сергій Жирнов підкреслив, що, після анексії Криму, кремлівський диктатор порушив усі домовленості, які було укладено про безпеку України. На жаль, Захід не відреагував на це, а члени Організації Об'єднаних Націй продовжують вести діалог із Росією та сидіти за спільним столом.

Якщо в ООН і приймають якісь важливі рішення, то там немає механізмів, які б давали вказівки про заборону відносин із країнами, що порушують статут організації,

– сказав він.

ООН виявилась зовсім не дієвим об'єднанням. За словами ексспівробітника КДБ, проблема полягає у тому, що альтернативи поки немає.

"Треба розпускати ООН і створювати нову організацію, де були б механізми для примусу щодо виконання важливих рішень. Адже вся проблема Організації Об'єднаних Націй полягає у тому, що там цього немає", – наголосив Жирнов.

Механізми примусу

Ексспівробітник КДБ зауважив, що є методи, які, однозначно, можуть впливати на виконання рішень ООН. Це не складні механізми.

Достатньо оголосити повну економічну блокаду тій країні, яка відмовляється підкорятися волі міжнародного об'єднання. Тоді ні Іран, ні Північна Корея, ні Росія не витримають цього тиску. Мовиться не про санкції, а про суцільну заборону обміну будь-чого,

– додав він.

Важливо зазначити, що Організація Об'єднаних Націй не має достатньо коштів для допомоги українцям цієї зими, про це заявила представниця УВКБ ООН Кароліна Ліндхольм Біллінг. Поки ООН має лише 47% від необхідного фінансування, тоді як минулого року цей показник становив 70%.