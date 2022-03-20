Путін сам собі створив інформаційну бульбашку, – ексглава британської розвідки

Президент Росії Володимир Путін самостійно створив інформаційну бульбашку навколо себе. І тепер дуже зручно в ній влаштувався, отримуючи лише ті новини, які він хоче чути.

У цьому переконаний колишній глава британської служби розвідки МІ-6 Джон Соерс. Він зазначив, що до Путіна доходить лише та інформація, яка не змушує його сумніватися.

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Путін став заручником інформаційної бульбашки, яку побудував сам

Так, президент Росії отримує мізерно мало інформації ззовні. Особливо це стосується тих фактів або явищ, які можуть викликати у Путіна бодай якісь сумніви.

Якщо ж раніше він спілкувався з невеликим колом людей, то зараз, в умовах війни, їх стало ще менше. Ба більше, ці "обрані" обов'язково повинні поділяти погляди Путіна.

Водночас Джон Соерс заявив, що у Росії, цій захищеній системі, отримати розвідувальні дані дуже складно. Особливо ті, що стосуються самих думок президента країни. А все тому, що ніхто достеменно не розуміє, що в конкретний момент він задумав.

Професор психології Адріан Фернхем додав, що Володимир Путін сам став жертвою пропаганди. Мовляв, він дійшов до того етапу, коли прислухається лише до певних людей, а от усіх інших – він відкидає або просто блокує.

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