Саміт G20 має відбутись 18 – 19 листопада 2024 року у Ріо-де-Жанейро. Владімір Путін мав бути присутнім на цій події, проте заявив, що не поїде.

Диктатор озвучив доволі дивну причину. Путін не поїде до Бразилії на саміт G20, щоб не зривати засідання.

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Путін на G20

Президент Росії вважає, що його присутність на засіданні "Великої двадцятки" начебто може політизувати корисний формат цієї події.

Зверніть увагу! Група G20 – це економічне об'єднання, у яке входить 19 країн з найбільшою економікою та Європейський Союз.

Варто зауважити, що Генеральний прокурор України Андрій Костін закликав владу Бразилії виконати ордер на арешт Владіміра Путіна, якщо той відвідає саміт G20. Він наголосив, що, як держава-учасниця Римського статуту, Бразилія зобов'язана заарештувати Путіна.

Якщо цього не відбудеться, то це створить прецедент безкарності для злочинців. Костін підкреслив важливість єдності міжнародної спільноти у притягненні Путіна до відповідальності.