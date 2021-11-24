Путін шантажує світ нападом на Україну

В Кремлі пояснили, що має зробити Україна, аби 100-тисячна армія не напала. Прессекретар Володимира Путіна заявив, що гарантіями безпеки для України є виконання мінських угод.

Фактично в Кремлі сказали: або імплементація Мінська, або повномасштабний напад. Невигідний для України варіант Мінська можуть нав'язати нам на Заході, адже ця історія дасть змогу всім уникнути найгіршого сценарію – війни.

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Це відвертий шантаж Путіна, який зараз тисне на світове суспільство для того, аби показати, що він все вирішує у цій частині земної кулі.

Судячи з того, що Україна продовжує готуватись до ймовірного нападу – відповіді на це питання ще немає.

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Кордон з Білоруссю

Україна розпочала спецоперацію на кордоні з Білоруссю. Силовики забезпечують охорону від проникнення на територію нашої держави нелегальних мігрантів.

На українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та ймовірність перенаправлення потоків мігрантів до України, адже біженці, які не змогли потрапити до Польщі зараз, шукають інші шляхи перетнути кордон Європи.

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На зміцнення кордону з Білоруссю в українському уряді виділили 175 мільйонів гривень. Кошти підуть з резервного фонду Державного бюджету. Їх спрямують підрозділам Міністерства внутрішніх справ та Міноборони.

Головне завдання спецоперації – не допустити перетину нелегальними мігрантами державного кордону. Для її виконання посилили групи, які стежать за межею з Білоруссю. Для патрулювання застосовують авіацію та безпілотники.

Що робитиме Рада, якщо Росія нападатиме

24 листопада Україна отримала 2 французькі гелікоптери. Їх також використають у рамках спецоперації.

Водночас віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що у разі вторгнення Росії парламент готовий терміново зібратися, щоб запровадити воєнний чи надзвичайний стан.

Якщо напад трапиться у непленарний тиждень, то депутати мають вжити відповідні заходи дистанційно, аби проголосувати за відповідне рішення.

Нині ударна та винищувальна авіація Повітряних сил Збройних сил України відпрацювала нанесення повітряних ударів по супротивнику, а також антитерористичні заходи.

Окупанти атакують

Водночас Кремль продовжує нагнітати ситуацію на Донбасі. Окупанти атакували з мінометів позиції українських прикордонників біля КПВВ Мар'їнка. У позиції прикордонників влучили 3 міни.

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Самі військовослужбовці, на щастя, не постраждали. Вогонь у відповідь українські військові не відкривали, адже терористи спеціально обрали коридор, де напередодні здійснювався пропуск цивільних громадян та транспортних засобів через лінію розмежування.

Бойовики цинічно ховаються за спинами пересічних мешканців, життями яких Україна не збирається ризикувати.