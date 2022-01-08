Путін шантажує весь світ, але у НАТО є відповідь: які наслідки матиме ультиматум Кремля

У Кремлі намагаються тиснути як на Київ, так і на весь західний світ. Війська, які Росія притягнула до кордонів з Україною, та ультиматум НАТО можуть спонукати Альянс поставити зустрічні питання Москві.

Росія намагається продемонструвати, що може розхитувати Північноатлантичний альянс та весь західний світ зсередини. Що робитиме НАТО у відповідь на ультиматум Москви – сайту 24 каналу розповів політолог Євген Магда.

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НАТО не збирається обговорювати питання розширення

Євген Магда пояснив, що в дипломатії передбачено висловлювати власну позицію та вести перемовини. Однак це не означає, що країни світу мають пристати на ультиматум Кремля, а переговори між Альянсом та Російською Федерацією можуть відбутися навіть не на рівні міністрів закордонних справ.

Євген Магда / Фото з фейсбуку експерта

За словами політолога, не треба допустити "акустичного ефекту" після заяв Путіна, що РФ проти розширення НАТО. Варто також чути й заяви генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, згідно з якими НАТО ні з ким не збирається обговорювати питання власного розширення.

У військовому плані НАТО сильніше за Росію. І наявність ядерної зброї тут не грає ролі, бо її застосування – це фантастичний сценарій і Росія у своїх гарантіях каже, що у ядерній війні переможців бути не може. Тут треба говорити про те, що РФ намагається зараз шантажувати весь світ. І цьому потрібно давати відповідну відсіч,

– додав експерт.

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Що робитиме НАТО

За словами політолога, в Альянсу також є запитання до Російської Федерації, які можуть бути поставлені у відповідь на ультиматум. Вони безпосередньо стосуються військової присутності РФ у Молдові. А також, чи готова Росія вийти з Абхазії, Південної Осетії, українського Криму та Донбасу.

Не треба думати, що питання будуть ставити лише росіяни. Тут є психологічний ефект. Ці заяви Кремль зробив напередодні, коли фактично весь західний світ йде на різдвяні канікули. Зрозуміло, що аналітики та експерти над цим працюють, але це не означає, що всі будуть "кидати все" та придумувати щось, щоб давати відповідь Путіну,

– зазначив фахівець.

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Магда зазначає, що пакети відповідей Кремлю у НАТО мали б бути сформовані ще у 2014 році, одразу після незаконної анексії Криму.

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