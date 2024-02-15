Путін заявив, що єдине про що шкодує, що Росія не напала на Україну раніше

Російський диктатор Владімір Путін цинічно заявив, що шкодує лише про те, що не напав на Україну раніше.

Про це російський президент заявив у інтерв'ю одному з російських пропагандистів. Кремлівський диктатор таки має провали у пам'яті, адже зазначив, що це не Росія почала війну.

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"Ми війну не починали, а тільки намагаємося її припинити. На першому етапі ми намагалися це зробити за допомогою мирних засобів, мінських угод. Як з'ясувалося, нас і тут водили за ніс. Єдине, про що ми можемо шкодувати, – це про те, що не почали наших активних дій раніше, вважаючи, що ми маємо справу з порядними людьми", – сказав Путін.

Він також видав тираду про "численні атаки" на "ЛДНР", які в результаті "звернулися до Росії за визнанням". За його словами, Москва діяла "відповідно до Статуту ООН", коли напала на Україну.

Так-так, Путін говорив абсолютно серйозно. Виявляється, коли одна країна вирішує порушити державний кордон іншої – в дію входить саме Статут ООН, за версією кремлівського диктатора.

Інтерв'ю Путіна Карлсону: головне

В інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону Путін не проминув можливість викласти свою версію становлення Української держави. На цю частину він виділив чверть свого двогодинного нудного діалогу. Щоправда, глобально він не сказав нічого нового. Усе уже ним було озвучено давно.

Так, Революцію Гідності глава Кремля назвав "держпереворотом", який став "політичною помилкою ЦРУ".