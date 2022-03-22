Путін шукає варіант заміни Лукашенка, бо той порушив обіцянку про напад на Україну до 21 березня

Олександр Лукашенко, ймовірно, пообіцяв Володимиру Путіну наступити на Україну не пізніше 21 березня. Тому тепер глава держави-агресорки шукає варіант примусового відсторонення політика від влади.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Лукашенко знову обманув Путіна, давши обіцянку, яку не зміг виконати.

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Путін шукає спосіб, як усунути Лукашенка

Геращенко зазначив, що самопроголошений президент Білорусі на зустрічі в Кремлі пообіцяв фашистському диктатору Росії наступити на Україну не пізніше 21 березня. Саме тому днями з Києва повністю евакуювали залишки білоруської дипломатії.

Завдання, яке поставив глава Кремля Лукашенку – масштабний наступ на Львів через Волинь, щоб відрізати доступ до всіх шляхів, які ведуть до Євросоюзу та через які Україні постачають зброю з США, Великої Британії та країн ЄС.

Радник міністра наголосив, що це стало особливо важливим для Путіна після того, як Конгрес США схвалив пакет допомоги на 13,6 мільярда доларів, що включає 9 тисяч протитанкових комплексів Javelin.

В оточенні Путіна відпрацьовується варіант примусового відсторонення Лукашенка від влади через переворот, який планують організувати спецслужби Росії разом зі своїми агентами в КДБ та збройних силах Білорусі,

– заявив Геращенко.

Він додав, що Україна зацікавлена, аби такий переворот не вдалося організувати, а самопроголошений президент Білорусі й надалі затягував процес та не вводив війська в Україну.

Водночас Олександр Лукашенко, пише радник глави МВС, вже знає про плани Путіна, тому може почати "зачистку" свого оточення від агентів Кремля.

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