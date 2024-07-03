Обговорили співпрацю та війну в Україні: Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном в Казахстані

Владімір Путін 3 липня зустрівся з Сі Цзіньпіном. Їхня зустріч відбулася у столиці Казахстану Астані під час саміту Шанхайської організації співробітництва.

Як пишуть у мережі, на зустрічі Путін і Сі Цзіньпін обговорювали війну в Україні, а також співпрацю Китаю та Росії. Головні тези після зустрічі передає 24 Канал.

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Головні заяви Путіна і Сі Цзіньпіна після зустрічі

Путін на зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що співпрацю Росії та Китаю не спрямована проти будь-кого. Російський президент наголосив, що країни не створюють блоків і союзів, а просто "діють в інтересах власних народів". Путін також додав, що російсько-китайські відносини, які будуються на принципах рівноправності та взаємної поваги, зараз "переживають найкращий період у своїй історії".

Окрім того, за підсумками зустрічі речник Путіна Пєсков заявив, що на переговорах з Сі Цзіньпіном політики "чітко наголосили на безперспективності будь-яких форматів врегулювання в контексті України без російської участі". Водночас Пєсков спростував, що більшу частину зустрічі Путін і Сі Цзіньпін обговорювали війну.

Лідери обмінялися думками щодо регіональних проблем. Намічені подальші плани щодо взаємодій у ході контактних груп,

– лише додав речник Путіна.

Сєргєй Лавров додав, що переговори на полях саміту "пройшли прекрасно" й "за повного порозуміння".

Водночас лідер Китаю наголосив, що Пекін готовий продовжувати докладати активних зусиль для просування політичного вирішення "української кризи". Також Сі Цзіньпін висловив підтримку Росії у протидії "незаконним одностороннім санкціям та гегемонізму".

Досягнуті між Китаєм та Росією домовленості реалізуються повноцінно, плавно просувається співпраця у намічених нами напрямках,

– додав лідер Китаю.

У підсумку Путін запросив Сі Цзіньпіна на жовтневий саміт БРІКС, проведення якого заплановане у Казані.