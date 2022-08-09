путін побідкався на проблеми бідності та алкоголізму в росії

російський диктатор владімір путін втрачає останні залишки глузду. До нього тільки зараз дійшло, шо як процвітають у росії бідність та алкоголізм.

російський алкоголізм давно став відомим на весь світ. Втім, у росії обмін інформацією влаштований таким чином, що верхівка кремля тільки зараз починає бачити, що коїться довкола них.

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путін бідкається на бідність та алкоголізм у росії

диктатор владімір путін править недалекою росією вже 20 років. Увесь цей час він робив усе можливе, щоб його населення було максимально бідним та топило свою безпорадність та інфантильність в алкоголі.

Коли справи у війні проти України пішли погано і він зрозумів, що подати своєму населенню нічого окрім шалених втрат та розвалу російської армії не зможе, диктатор неочікувано вирішив боротися з "внутрішніми проблемами" росії.

Від низьких доходів громадян, від ситуацій, пов'язаних із цими мономістами, та інша проблема – це високий рівень алкоголізації населення. Не треба нічого запихати кудись під килим, лакувати нічого, треба займатися найгострішими проблемами,

– заявив путін.

Лише за офіційними даними, близько 15% громадян країни-агресора проживають за межею бідності. Також відомо про масовий алкоголізм у рядах російської армії, що провокує непокору офіцерам і бойові конфлікти між підрозділами.

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