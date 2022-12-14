Є 2 причини: чому Путін уперше за 10 років скасував підсумкову пресконференцію

Російський диктатор Владімір Путін скасував традиційну передноворічну пресконференцію. Великої зустрічі з журналістами не буде вперше за 10 років, і цьому є щонайменше 2 пояснення.

Про це 24 каналу розказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, перша причина скасування пресконференції така ж, як у відомому анекдоті – що говорити, якщо і так все ясно.

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Путіну не потрібна підтримка зазомбованих людей

Друга причина – це те, що зараз Путін не потребує ніякої підтримки народу. Президент-терорист вже давно перейшов на силове утримання влади, а народ йому, за великим рахунком, зараз не потрібен.

Гудков пояснив, що населення Росії – це вже не електорат, не люди, які підтримують президента, тому що Путін не вибирається демократичним шляхом. Це узурпатор, який захопив владу силою, утримує її на штиках та увімкнув машину для промивання мізків, яка поки що працює.

Відтак, російський народ перебуває у стані серйозної зазомбованості, і разом із каналами у телевізорі у людей перемикається і мозок. Вони вже втратили здатність мислити критично та приходити до самостійних висновків.

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Тому 2 причини. Перша – немає чого сказати, а друга – немає кому говорити,

– підкреслив Гудков.

Опозиціонер додав, що ще однією причиною може бути стан здоров'я Путіна, адже подейкують, що він не дуже добре почувається. Це, звичайно, не заважає йому керувати країною, але цілком можливо, що пресконференцію скасували зокрема й через це. Хоч серед інших причин ця – найменш важлива.

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