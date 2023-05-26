Можливість порахувати, чи не всі повмирали, – Давидюк припустив, чому Путін скликав Радбез
26 травня російський диктатор Володимир Путін провів засідання Ради безпеки Росії. Цей орган вже давно нічого не вирішує у Росії, а тому не потрібно зважати на це збіговисько.
Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, для Росії збори Ради безпеки – це спосіб перерахувати, чи не всі ці старі медузи повмирали.
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Найбільша геополітика Путіна – це дзвінок до Кабаєвої
Нинішній Радбез – це не орган, який приймає рішення у Росії, а лише спосіб перевірки: чи може ще Патрушев підіймати руку і, чи не спився ще Мєдвєдєв. Крім цього, Путін нібито має телефонний дзвінок з якимось іноземним лідером.
"У Путіна немає серйозних телефонних розмов. Його найбільшою геополітикою є дзвінок до Кабаєвої з проханням поговорити з дочкою. Навіть в Китай запросили не Путіна, а Мішустіна – прем’єр-міністра Росії. Ні США, ні Європа не хочуть розмовляти з ним", – зазначив Давидюк.
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Росія програла на міжнародній арені
Політолог розповів, що росіяни ходять слідом за українськими дипломатами та пропонують країнам, які зустрілись з українськими представниками, "перекупити" їхню позицію. Росія пропонує вакцину від коронавірусу "Спутник V" та автомобілі КамАЗ.
Також в ООН все частіше лунають думки щодо реформування Ради безпеки. Росія незаконно отримала місце постійного члена Радбезу, хоча є країни, які більше заслуговують на це. Це один з інструментів, яким Україна може впливати на країни, які дотримуються нейтралітету щодо війни.
"З точки зору геополітики, Україна обскакала Путіна усюди, де тільки можна. Він зв’язаний у діях. Росія втратила свою державність – залишився лише корупційний клан, який думає лише про власне збагачення. Це одна з причин війни – вони думали, що Україна утримуватиме цю корупційну шоблу", – додав Давидюк.
Путін: останні новини
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