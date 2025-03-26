26 березня, 23:37
Путін скоро помре, і все закінчиться, – Зеленський розповів, чого боїться диктатор
Кремлівський диктатор боїться дестабілізації російського суспільства й втрати власної сили. Це залежить не лише від тиску міжнародної спільноти, а й від плину часу.
Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю Eurovision News 26 березня, передає 24 Канал. Напередодні саміту "Коаліції охочих" він відвідав Париж і зустрівся з Еммануелем Макроном.
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Що заявив Зеленський
Це також залежить від його років. Він (Путін – 24 Канал) помре скоро, це факт. І все закінчиться,
– зазначив український президент.