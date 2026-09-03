Російський опозиціонер, популярний стрімер і прибічник України Олексій Губанов ("Хесус") у розмові з журналістом і телеведучим 24 Каналу Владиславом Новиковим розповів про потенційну нову хвилю мобілізації в Росії вже у жовтні 2026-го, можливі сценарії ескалації та чи є зараз реальне "вікно" для завершення війни.

У Росіїї Олексій Губанов оголошений "ворогом народу" і таврований режимом Путіна як "іноагент", сам він залишив Росію та мешкає в США, де проводить стріми на підтримку ЗСУ та організовує людей доброї волі по всьому світу для посилення санкційного тиску проти Росії. Саме завдяки зусиллям "Хесуса" вдалося зробити боляче головному хабу з виробництва росіянами "Шахедів" в "Алабузі".

Текстова версія інтерв'ю блогера – на 24 Каналі.

Мобілізація в Росії та сигнали про ескалацію

Мабуть, десь із двадцять днів залишається до мобілізації в Росії. Я бачив, ти говорив на своїх стрімах, що в тебе є якась людина, яка тобі повідомила, що така мобілізація в Росії буде, і буде після виборів. Щось змінилося сьогодні?

Якоїсь нової інформації від цієї людини я більше не отримував. Це не якесь стовідсоткове твердження, що це буде. Наразі це все чутки, припущення. Але тут варто звертати увагу навіть не лише на те, хто мені що сказав, а на розвідку, західну розвідку, американців. Тому що мені це все нагадує часи ще до 24 лютого (2022 року – 24 Канал), коли всі говорили, стверджували, що ось розпочнеться повномасштабна війна, а люди якось скептично до цього ставилися, і багато хто не вірив. А воно почалося.

Так само і з мобілізацією зараз. Різні джерела повідомляють, що це може бути після виборів. Мені моя людина сказала, що це, швидше за все, в жовтні буде. Я не хочу уточнювати, що саме за людина, щоб її не підставити, але там кажуть, що щось планується, вже готується. Але чи це буде насправді, ми дізнаємося вже, коли щось буде.

Багато новин на цю тему: буде чи не буде, яка буде. Багато хто говорить, що вона вже, по суті, відбувається, але приховано. У будь-якому разі, якісь процеси відбуваються, їх підсвічують.

Нещодавно директор ЦРУ приїжджав до Москви. Думаю, що і це теж обговорювалося, бо це, по суті, новий вид ескалації. Але з українського боку існують дві думки: президент і пан Буданов говорять про те, що вересень може все змінити з натяком на переговорний процес, але паралельно говорять про те, що війна триватиме. Існує такий дисонанс. Що за натяки, у що вірити? Ти віриш, що якесь "вікно можливостей" є зараз до того, як ця ескалація та її новий рівень не відбулися?

Можливість зупинити війну? Ні, я не думаю. Я думаю, що президент Зеленський, скоріше, має на увазі якусь допомогу із боку західних країн. Наприклад, ракети Patriot, щось подібне. Тобто якісь рішення з боку західних країн, нормальні рішення, які, правда, приведуть до якихось хороших результатів.

А говорити про якесь перемир'я? Та ні, звісно, ​​ні. Враховуючи, що знову ж таки ходять чутки про мобілізацію, і ми бачимо риторику російської сторони, я особисто не вважаю, що може щось там зупинитися чи заморозиться війна якось. Я думаю, що цього не буде.

Путін так дивно пояснив, чому він проводить так звану СВО алегорією про білого ведмедя та косатку. А таких випадків, говорять, і не було, і те, що Путін це сказав, це вигадка. Але я хотів би просто відзначити і ще раз підсвітити той факт, з яким навіть не пихатим вайбом він це сказав, а кровожерливо, абсолютно кровожерливо…

Я якраз і говорю про цю саму риторику, що вона стала кровожерливішою. Та й загалом, якщо ми подивимося на те, що зараз відбувається останнім часом, ці удари по Києву, які посилилися…

Але голова ЦРУ не просто так, очевидно, прилетів до Росії. Американці щось знають, чого ми не знаємо. Без будь-якого оголошення наперед прилітають, про щось намагаються домовитися, про що – незрозуміло. Про це пишуть лише якісь газети, знову ж таки, з припущеннями, не твердженнями. І ми нічого не знаємо, що взагалі відбувається.

Якби все йшло до того, що щось має закінчитися, навряд чи відбувалося б те, що відбувається зараз, а саме те, що ми спостерігаємо посилення ударі і в Києві, і в цілому по всій Україні.

Глава ЦРУ, який зненацька прилітає, і щось вони там обговорюють, що незрозуміло. Та й навіть, наприклад, виробництво дронів: ці реактивні дрони почали робити активно у великій кількості. Навіщо? Щоб війну закінчити? Та ні, звісно. Навпаки, щоб далі все це робити.

І ось нещодавно я читаю новини, де стверджується, що Путін насправді боїться нині закінчувати війну (аналітична стаття видання The Economist – 24 Канал). Йому потрібний хоча б Донбас для того, щоб своїм співвітчизникам, громадянам показати бодай якусь перемогу. Інакше йому немає якогось рішення, інакше його повісять, як він сам сказав.

Велике інтерв'ю з "Хесусом" – дивіться відео:

Переговорні формули, Донбас та неможливість "заморозки"

Там тупцюють навколо якоїсь "формули". Знову дістали 28-пунктний план. По суті те, що було як результат в Анкориджі. За цей довгий проміжок часу саме у переговорному процесі якогось прямого прориву не відбулося. Просто всі танцюють довкола якоїсь однієї конструкції, яку намагаються продати і Україні, і Росії, і зокрема, основна перешкода — це Донецька та Луганська область, як ти сказав. Те, що багато хто говорить, що для Путіна потрібна хоч якась перемога. До речі, з самого початку того, що вимагав Путін, щоб ЗСУ вийшли з Донецької та Луганської області, зараз ця конструкція набула нової форми. Там обговорюється якась спеціальна економічна зона, де солдати ЗС РФ відходять, ЗСУ теж відходять і створюється така спеціальна економічна зона. Поки що ніхто не розуміє, що це таке. Як ти вважаєш, Путін на такий варіант може піти?

Я думаю, що все залежить від того, що відбуватиметься в самій Росії в економічному плані. Хоча, звичайно, може, йому взагалі на це все начхати.

А чи можливий такий варіант? Я просто вважаю, що Путіну, природно, недостатньо взяти лише Донбас з огляду на риторику російської влади: їм потрібна підконтрольна Україна повністю. Щоб там при владі сиділи свої люди, щоб вони могли ось як Білорусь, де є Лукашенко. Ось їм Україна потрібна приблизно у такому ж вигляді. Тобто не просто частина якась, Донбас.

Я думаю, це лише виправдання для того, щоб своїм громадянам розповідати про "перемоги". А головна мета – чи всю країну взяти військовим шляхом, чи якимось іншим, піти на якісь домовленості чи поставити своїх людей. Тому чи піде Путін на такі домовленості? Тимчасово, можливо, але я в цьому дуже сумніваюся.

Я тут абсолютно згоден. І Мінські домовленості були для того, щоб, так, скажімо, саме в режимі політики пройти до Верховної Ради, саме поставивши своїх людей у ​​Донецьку та Луганську, саме таким чином саботувати українську державність, якісь рішення, законні процеси створення цих законів. Мінські угоди провалилися, як ми бачимо.

Пропаганда з дитинства: школа, дитсадок та мілітаризація свідомості в Росії

Дуже показово сьогодні було відео, де на Перше вересня на лінійці в ліцеї номер одинадцять у Красноярську перед школярами виступив чоловік в одязі з літерою "Z" і сказав: "Щоб увесь світ говорив російською, вивчайте пристрій автомата Калашнікова". Абсолютно хвора, відбита на голову людина.

Але показово, що стоять маленькі діти, і показово, що ця машина пропаганди там мало не з садка, і вона продовжується. Тобто, навіть якщо якось усе закінчиться, ми маємо ситуацію, де в Росії просто вливають тоннами ось це все в голови дітей. Ненависть, пропаганду ненависті до західних країн, України тим більше.

Я бачив це відео і цього мужика, але насправді тут, як я вважаю, головна проблема в тому, що, починаючи з 1 вересня у школах у Росії з'явилися нові предмети, де саме розповідатимуть людям про дрони, про ракети, про Крим, про території, які вони захопили. Тобто вони щось дітям розповідатимуть, показуватимуть свою "правду".

А навіщо? Щоб що? Вони дітей до чогось готують у майбутньому чи що? Що вони намагаються зробити? Ці "розмови про важливе" вони запровадили ще торік, зараз ще й додаткові предмети. І найцікавіше – я буквально сьогодні цю новину прочитав – "розмова про важливе" з'являється тепер ще й у дитсадках. Тобто вони і там цим тепер займатимуться, дітям розповідатиме буквально в дитячих садках ось те, що вони розповідали школярам минулого року.

"Політика" тепер і у маленьких дітей, і у школярів. "Політика" тепер скрізь. Хоча якось так склалося, що в Росії багато хто звик цією "політикою" не цікавитися, навіть під час війни.

Навіть зараз деякі можуть говорити, що вони якось намагаються на це не звертати уваги. Хоча, здавалося б, як з огляду на те, що й тепер туди теж прилітає, і я не знаю, як там люди живуть, звичайно, які не цікавляться політикою. Ну, ось тепер діти зацікавляться.

Ядерні погрози, Китай та спроби Путіна загравати зі США

Депутат Держдуми Журавльов сказав, що вони зобов'язані застосувати ядерку, щоб змусити Україну до капітуляції. До цього, як ти думаєш, дійде?

Ні, я думаю, що звертати увагу на слова якихось депутатів не варто. Вони там усі хворі на голову, реально шизофреніки, особливо цей Журавльов. Він уже неодноразово говорив про всяке.

Для Росії насправді головною проблемою в цій усій ситуації з ядерною зброєю є Китай, який, як я розумію, не дає дозволу і, звісно, виступатиме проти того, щоб Росія використовувала якусь ядерну зброю.

Путін, я думаю, слухатиметься китайців, звісно, ​​бо для Росії це чи не єдиний такий серйозний союзник. Якщо Росія не послухається і по-своєму зробить, будуть проблеми.

Знову ж таки, Путін також намагається останнім часом потоваришувати з Трампом. Незважаючи на якусь у минулому жорстку риторику проти Америки, що тут Америка воює руками українців, зараз вони з Америкою намагаються дружити, з Трампом у тому числі.

Нещодавно Путін звільнив американця з в'язниці в Росії і повернув до Америки, натомість нічого не отримавши. Навіщо? Для чого? Так він намагається налагодити якийсь зв'язок, потоваришувати.

Тому очевидно: якщо Росія використовує ядерну зброю, то Америка, Трамп зокрема, буде змушений уже щось сказати проти Путіна. Тому я не думаю, що Путін на таке зараз піде. Зараз ні.

"Алабуга", реклама дронів і тиск на платформи

Довбана "Алабуга". Давай про неї поговоримо. Зараз Київ відчувається як прифронтове місто, бо постійно вибухи, постійно обстріли, постійно прильоти, вмирають люди. І я йшов на роботу, щоб провести з тобою інтерв'ю, йшов і чув, як збивають "Шахеди". Я зловив себе на думці, що це вже така якась норма, щоденна рутина. І це жахливо.

Востаннє, коли ми з тобою говорили про "Алабугу", ти зібрав за допомогою своїх передплатників файлик із посиланнями на рекламу на західному майданчику YouTube, і не лише там – і Twitch, і TikTok. Я це все скачав, зберіг до окремого архіву, потім почали намагатися якось це все просувати, кожен по-своєму. YouTube дуже чинив опір цьому процесу, але у фіналі прогнувся, піддався, і тебе відзначили в нашому МЗС України, написали. Думаю, тобі було дуже приємно. Чи зможеш окремо це прокоментувати?

З "Алабугою" насправді все складно. І спочатку було тяжко. Чому я і здивувався: ти, як людина, яка теж брала у всьому цьому участь, зможеш це підтвердити, як важко було взагалі донести до людей саме розуміння того, наскільки ця реклама насправді небезпечна.

Тому що "Алабуга" – це не просто реклама якогось навчального закладу, це реклама виробництва дронів. І, як виявляється, далеко не всі це чомусь розуміли.

Ми говоримо не лише про майданчики, такі як YouTube, до яких теж було вкрай важко достукатися, а загалом, наприклад, про європейських якихось чиновників. Виявляється, люди не зовсім розуміли взагалі, що є така проблема, і її треба якось вирішувати. Тому ми стукали не те, щоб у всі двері, ми ногою вибивали ці двері, щоб щось людям довести. Ось є така ситуація, і із цією ситуацією треба щось робити. У результаті, звичайно, вийшло, але пройти довелося через багато чого.

Майкл Накі (російський блогер, прихильник України – 24 Канал) в цьому брав участь, ти в цьому брав участь. І це мене засмутило навіть трохи – реакція людей, що доводилося буквально змушувати когось зробити, прийняти якесь рішення. І ось YouTube, наприклад, наскільки я знаю, він прийняв остаточне рішення лише тому, що вдалося довести, що все це під санкціями перебуває. Тобто їх, я так розумію, не бентежило, що там дрони виробляють. А ось те, що під санкціями, так, вони вже вирішили якось піти на якесь рішення.

Я стукав до різних західних видань, намагався пояснити, але, як ти кажеш, абсолютного розуміння, навіть мінімального, там не було, ні на Заході, ні тут. Дуже складно, дуже проблематично пояснити, що є якась спеціальна економічна зона, де є "Алабуга Політех", який прикривається навчальним закладом, а за фактом люди, діти, які там працюють, навчаються та працюють на виготовлення дронів. По суті, там через дорогу. Вже є знімки з космосу, все зрозуміло, але дуже складно.

І по суті сама ця зона підсанкційна у Сполучених Штатах юридично. "Алабуга Політех" використовує та діє від імені підсанкційного об'єкта. Тобто вони так цікаво юридично себе трохи сховали, щоб їх одразу не було видно. Але факт залишається фактом. І справді для мене було просто шоком, що YouTube може ігнорувати не просто якісь етичні норми чи свої внутрішні правила, а законодавство Сполучених Штатів, де, насправді, на західній платформі рекламується підсанкційний об'єкт.

Я думаю, тут проблема в тому, що надто багато блогерів рекламували цю штуку. Там буквально сотні, близько тисячі, мабуть, я не знаю. Тому YouTube був обережним, приймав якісь такі рішення, щоб нікому не нашкодити. Тому що він не міг заблокувати одразу тисячу російських блогерів, тому вони, можливо, і до останнього тягли, бо дуже багато людей, це величезні охоплення, там сотні мільйонів переглядів. Тому для YouTube це теж було таке складне рішення.

Але яка різниця, наскільки воно складне з огляду на те, що ми говоримо про виробництво дронів? YouTube пішов, звісно, ​​на якусь угоду, заблокував відео. Наскільки я знаю, він навіть страйки не дав цим блогерам. Тобто він також так акуратно зробив, просто видалив ці відео. От і все. Дрони й надалі виробляють.

А реклама і далі йде, і якими каналами?

Мені скидають іноді щось, десь щось з'являється, але не те, щоб багато. Навіть на YouTube щось буває ще й досі. Там одне-два відео, але ми з цим продовжуємо працювати. У TikTok щось іноді може з'явитися, але дрібниця.

Основна зараз проблема – Telegram. Достукатися до Telegram, мені здається, майже неможливо, тому що в Telegram що тільки не рекламується. Тобто там крім "Алабуги" ще контрактна армія Росії… Там багато чого можна знайти в Telegram поганого. І ось тут як до цього достукатися? Я, чесно кажучи, не знаю.

Тебе коли відзначили у посту МЗС України, яка була реакція? Очікувано, несподівано? Ти чекав на це? Тобі хтось сказав, що тебе відзначать?

Мені ніхто не говорив заздалегідь. Я дуже здивувався. Мені Майкл Накі просто скинув посилання і каже: дивись. Я заходжу. Я спершу не розумію, а що відбувається взагалі? А коли до мене дійшло, я, звичайно, дуже здивувався, але я дуже-дуже вдячний, що згадали, що відзначили.

Це дає мотивацію, велику мотивацію робити щось далі, боротися, і не лише з рекламою, а загалом зробити все можливе, аби Україна перемогла. Тому так, дякую за згадку.

Хейт, доноси та суперечки навколо російських стрімерів

Я так розумію, що ти давно вже отримуєш певний хейт із боку своїх колег. Мається на увазі стрімерів, особливо які залишилися у Росії. Мені здається, це просто для них абсолютно логічно, бо інакше й бути не може. Ось ця кампанія з "Алабугою" і взагалі твоя діяльність останнім часом – якісь нові конфлікти, може, виникли?

Ні, насправді, якщо подивитися на всю цю рекламну кампанію "Алабуги", багато хто перебуває в Росії, навіть якщо ми беремо "зетників", навіть серед них багато хто ставився до "Алабуги" не дуже добре, бо там же буквально діти працюють. По суті, якихось студентів-дітей змушують.

Ну, як змушують? Вони добровільно всі туди йдуть. Але так чи інакше, російська держава припускає, щоб діти, хоча я не вважаю, що це діти, я вважаю, що якщо вони ухвалили рішення і їх ніхто не змушував, вони самостійно вирішили йти створювати зброю, то це вже не діти.

Але так чи інакше – молоді люди. Російська держава припускає, щоб ці молоді люди там працювали. І це багатьом не подобається. Тобто, навіть деяким "зетникам". Тому не можу сказати, що якось проти мене там озброїлися всі. На диво, але ні.

Мені потрапляли відео різних блогерів, стрімерів, які тебе начебто хейтіли за це. Просто хейт без аргументації.

"Хесус" із цією "Алабугою"… Він там щось накоїв, ось такий поганий, поганий. Це, звичайно, було. Але вони як це подавали – типу, "донощик", що я доніс, так? Нібито "доносництвом" займається, хоча сам нібито засуджує дононси в Росії.

Але давайте порівнювати, які доноси. У Росії на тебе доноси пишуть за слова проти війни, так? А тут, даруйте, зброю роблять, щоб людей в Україні вбивати. На мою думку, це абсолютно різні речі. Як це можна взагалі порівнювати?

Мені здається, це взагалі не в цей бік. Тут немає жодного доносу. Донос – це коли є якийсь спільний секрет, який ховають від якоїсь сили, і ти ніби виносиш цей спільний секрет і шкодиш усім, хто був у цьому секреті замішаний.

А в чому тут секрет і в чому користь цієї "Алабуги Політех"? Ну, в чому? Реально ж дрони виробляють, на Київ постійно прилітає. Реально неможливо жити. А вони це маркують як донос. Чому? Це дуже дивно.

Стрімери, блогери, які залишилися в Росії, кажуть, що вони "поза політикою". Наскільки взагалі можна бути поза політикою? П'ятий рік війни, абсолютно жахливі події відбуваються і продовжуються, вже в Росію прилітає і прилітатиме, масштаби тільки збільшуватимуться. Але вони постійно роблять вигляд, ніби Росія демократична, ніби там можна говорити, ніби там є свобода слова і ніби все окей. Тобто вони аж ніяк не гірші за Україну. А от в Україні там он і корупція, і ТЦК, і далі за списком.

Чесно, я взагалі не знаю, як, живучи в Росії, можна не цікавитися політикою чи щось не обговорювати. Але здебільшого, напевно, як там люди, особливо якщо ти відомий, ну що вони скажуть, особливо в Росії? У мене інше питання до них: чому вони не їдуть звідти?

Бо, живучи в Росії, щось говорити – ну як? Щоб проти війни сказати щось? До тебе наступного дня вже прийдуть, і все. І будеш потім уже в іншому місці сидіти.

Тому я одного не розумію, як вони, маючи гроші, можливість кудись поїхати за кордон, а вони мають таку можливість, – стрімери, блогери, вони все заробляють за допомогою якогось майданчика. Вони це можуть зробити в будь-якій точці світу, але вони продовжують сидіти там під цими дронами, ракетами, сиренами.

Навіщо? Я не розумію. Це вже в Москві відбувається періодично, і туди долітає, і все одно сидять, квартири купують собі, причому. Навіщо? Щоб що? Загалом я не знаю, як відповісти на це запитання. Мені незрозуміла ця вся ситуація.

"Фасолька", українські стрімери та ставлення до війни

Іноді, спостерігаючи за твоєю діяльністю, яка з'являється у мене в стрічці, я бачив, на мою думку, кілька місяців тому або якийсь час, загалом, якась стрімерка "Фасолька", і ти начебто її зацькував, наскільки я зрозумів. Я так розумію, що вона громадянка України, вона з Донецька чи Луганська. Так. Але цікава в неї біографія останнім часом.

Я б не сказав, що я її прямо якось зацькував. Все почалося з "Алабуги". Вона "Алабугу" рекламувала. Тобто вона сама з Донецька, а рекламує "Алабугу". Причому усвідомлено: вона розуміє, що там на цій "Алабузі" відбувається.

Багато стрімерів, блогерів вдавали, що вони нібито не знали. Ой, які дрони? Ні, це просто там, я не знаю, вчать пельмені готувати. А вона все чудово розуміла та усвідомлено йшла на те, щоб це рекламувати. І її ось ці якісь заходи у відповідь, коли я їй "пред'являв", вона потім на це все відповідала, коли їй канал заблокували, вона сама зробила гірше собі своєю поведінкою, своїми висловлюваннями.

Потім вона до Казахстану полетіла зі своїм хлопцем. Там у них проблеми виникли не тому, що я щось зробив, а тому, що вона не вміє стежити за язиком. І їх вигнали, депортували з Казахстану, бо вона дуже багато поганого наговорила про Казахстан.

Тобто вона сама по собі така дурна, не вміє поводитися. Я не знаю, як сказати. І тому ні, я її не зацькував. Аудиторія вже сама почала її хейтити, бо такі дії вона робила не дуже добрі.

Українські стрімери, блогери як до тебе ставляться? Можемо навіть когось назвати, якщо хочеш конкретно?

Та нормально. Загалом я не знаю якихось стрімерів, які б до мене погано ставилися. А хто публічно позитивно висловлюється про мене, це Лебіга (Михайло Лебіга, український блогер і стрімер – 24 Канал). Наскільки я знаю, це зараз найпопулярніший стрімер в Україні на "Твічі". Є ще інші, з якими я спілкуюся, але це не публічно. Тому загалом начебто всі добре ставляться, наскільки я знаю.

Як російська пропаганда використовує проблеми в Україні

Я розумію, що всі ці проблеми, які є в Україні, саме ТЦК, корупція, плівки НАБУ — це те, що чудово підхоплюватиме ворог і говоритиме на користь дискредитації країни. Я впевнений, що тобі ці питання летять постійно, щоб якось Україну применшити та применшити твою підтримку чи змінити твою думку чи думку інших людей. Що ти відповідаєш на подібні запитання та взагалі, як вони звучать?

Ну, а що тут можна відповісти? Моя думка взагалі ніяк не зміниться, хоч би що відбувалося. Тому що нічого ідеального не буває, і проблеми є скрізь, зокрема й в Україні. Це ніби й так зрозуміло.

Я можу на це якось відреагувати. Але знову ж таки, внутрішні проблеми України. Я ж не громадянин України, правда? Тобто що я зараз маю сидіти і ще пояснювати щось, розповідати чи якусь думку свою висловлювати? Я, звичайно, можу висловити, але а сенс у цьому який?

Якусь зраду розганяти не хочу. Будь-яка зрада у моєму розумінні – це все на руку Путіну. Тож яка мені взагалі, власне, різниця?

А Росія? Звісно, ​​російська пропаганда цим активно користується. І постійно користувалися, і зараз також. Ось навіть зараз, якщо ми беремо ці масові обстріли, які посилилися, вони ж як намагаються виправдовуватися? Ось це відповідь нам на якісь прильоти по цим складами Wildberries. Хоча, у сенсі, відповідь? Це взагалі Україна відповідає, бо Росія по складам била ще з двадцять другого року.

Але вони намагаються у цій ситуації виставити винним Україну та українців. Типу дивіться: так, ось українці, бачите, що ваша влада робить? Саме тому ми почали сильніше. Та ні, не тому, вони все одно посилили б удари, навіть якби не було прильотів по складах Wildberries, все одно б вони це все робили. Ми вже пам'ятаємо, яка була минула зима в Україні, тому все таке нісенітниця насправді.

Тобто вони, звичайно, розраховують, що треба якось дестабілізувати ситуацію всередині України. І ця пропаганда працює активно, звісно. І коли в Україні відбуваються, на жаль, якісь ось такі події, пов'язані там із корупцією чи ще з чимось, звичайно, для них це одразу можливість натиснути на це, щоб в Україні знову ж таки людей якось у чомусь переконати, налаштувати проти нинішньої влади, яка не ідеальна, але кого не постав, усі будуть не ідеальні. Де вона ідеальна взагалі? Де, в якій країні?

Тож є проблеми, бувають, на жаль, сподіваємося, що їх вирішуватимуть.

І просто доповню, що ніякої суті не змінює ці проблеми. Зупинити війну, і потім уже можна вирішувати ці проблеми, якось їх артикулювати. Але все, що ми маємо, це, насправді, наслідок багаторічного впливу Російської Федерації. І тут я говорю навіть не про останні роки війни, а взагалі з дев'яносто першого року тут все було прошито російськими агентами. Про вплив у політиці я взагалі мовчу, про канали, які спонсорувала Росія. Тому дуже багато проблем, та й зброя, яка розпродувалась теж до Росії. Я думаю, що це теж якось за сприянння, ну загалом Росія це заохочувала і якось у цьому брала участь. Я абсолютно в цьому навіть не маю сумніву. Тому дуже багато проблем ми маємо просто тому, що такий сусід, який постійно втручався і продовжує втручатися, на жаль.

Коментарі під минулим інтерв'ю

Я відкрив наше інтерв'ю, яке було чотири місяці тому. Ось коментар є: "Наш козак, дайте йому громадянство України". Тут ще щось про долоні-ганки, я не знаю. Це локальний мем у нас. Я не знаю, що це за локальний мем, мабуть, дуже смішний, бо багато писали. Але про громадянство України ти сам неодноразово говорив. У цьому напрямі ти якось рухаєшся чи ти просто чекаєш, що запропонують?

Я швидше просто чекаю, так, чекаю на щось. Я просто не знаю, як тут рухатися у цьому напрямку. Я просто розумію, що все непросто з огляду на те, що я громадянин Росії.

Я знаю, що багатьом тим, хто воює на фронті на боці України, громадянам Росії там не так активно видають громадянство. Я з розумінням до цього ставлюсь, я розумію, що тут все не так просто.

Якщо раптом колись хтось вирішить, що я на це заслужив, я буду, звичайно, дуже і дуже вдячний. У мене з'явиться набагато більше можливостей, знову ж таки, допомагати Україні. Але поки що так, що є, то є.

Олексію, радий зустрічі, радий був тебе побачити. Дякую за це інтерв'ю та Слава Україні!

Героям слава! Дякую, що покликав. Дякую.

Це інтерв'ю було скорочено та виправлено для кращого розуміння аудиторією.