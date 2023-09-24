Дивно одягнений Путін з поганою зачіскою приховує обличчя і жартує: ЗМІ показали унікальне відео

У 1990-х роках Владімір Путін перебував на відпочинку у Фінляндії разом з представниками російських еліт та місцевими бізнесменами. Саме там було зафільмоване це домашнє відео.

Журналісти змогли дістати домашнє відео з Путіним, зроблене незабаром після розпаду СРСР. Видання змонтувало на його основі ролик та не стало називати джерело, яке передало касету VHS, задля безпеки.

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Що показано на відео

На відео крім Путіна можна побачити Анатолія Собчака. Це покійний батько скандальної російської журналістки Ксенії Собчак та колишній міський голова Санкт-Петербурга. Він вважався політичним наставником Путіна. Майбутній диктатор на той момент очолював комітет із закордонних справ мерії цього міста. Також на кадрах присутня колишня дружина Путіна Людмила. Крім цього на відео можна побачити його доньок.

На одному з фрагментів Путін та Собчак грають з охоронцями у пінг-понг та дартс. Спочатку тиран не помічає операторську роботу та чухає шию лівою рукою. На іншому фрагменті майбутній президент Росії помічає, що його знімають на відео, після чого починає дивитися вниз. Він намагається контролювати свої емоції, але почувається пригніченим.

На іншому ролику показано, як Собчак розрізає м'ясо за великим столом, а майбутній диктатор жартує в цей час про ринкову економіку. Путін помітно напружується, коли бачить зйомку. Він спочатку відвертає обличчя, а потім намагається відсунутися, щоб не потрапляти у кадр. Оператор в цей момент жартує, що продасть це відео телебаченню.

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Де був зроблений цей ролик

Відео було знято на півдні Фінляндії під час травневих свят на представницькій віллі Thomesto Group. Ця компанія імпортувала необроблену деревину з країни-агресорки, тому для неї було дуже важливо налагодити зв’язки з керівними структурами Росії. Сьогодні ця вілла вже не належить Thomesto. Тепер це приватний будинок нового фінського власника.

Видання перевірило касету на автентичність. У матеріалі зауважується, що короткий фрагмент з цього домашнього відео раніше вже викладався на YouTube, однак його швидко звідти видалили.

Що сказав експерт

Журналісти показали касету своєму британському колезі Люку Гардінґу. Він працював у Росії іноземним кореспондентом для The Guardian з 2007 по 2011 рік, поки його не депортували з країни-агресорки (ймовірно через його статті з критикою держави-терориста).

Ось яким був Путін до того, як він розбагатів: погана вітровка, погана зачіска, погана сорочка без рукавів, зайнятий повсякденними справами,

– зауважив Гардінґ.

Його найбільш вразило те, що Путін у кадрі посміхався, а не поводився як зараз. Він зауважив, що на кадрах видно, наскільки президент країни-агресорки маленький у реальному житті.

Британський журналіст звернув увагу на те, як Путін на кількох фрагментах приховує своє обличчя та руки. Він пояснив це шпигунською підготовкою у КДБ. Гардінґ назвав ці фрагменти чудовим та оригінальним кіноматеріалом.