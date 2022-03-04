"Путин с*сет": автори хіта про Bayraktar записали новий кліп
Джерело:фейсбук Сухопутних військ ЗСУ
Українці створили нову воєнну пісню, яку назвали "Путин с*сет". У ній йдеться про долю техніки та "військових", яких Росія відправила руйнувати українські міста та вбивати мирне населення.
Черговий хіт "Дуэт имени Путина – Обращение российских солдат" оприлюднили у мережі Сухопутні війська Збройних сил України.
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Новий хіт "Путин с*сет"
Нова пісня називається "Путин с*сет". У ній йдеться про розгром всіх мрій та сподівань Володимира Путіна в Україні.
Вирішив маразмат захопити Україну, мозгів не вистачило подумати кретину, тут гордий, могутній, вільний народ,
– співають у хіті.
Росіянам вкотре нагадують, що воювати вони прийшли лише заради Путіна. Жителів держави-агресорки закликають не мовчати. Загалом всю пісню супроводжує відеоряд, який ніколи не покажуть у державі-агресорці, – знищена, розгромлена, спалена російська військова техніка.
Нагадаємо, раніше автори цього хіта записали й інший – Bayraktar.
"Путин с*сет": дивіться кліп
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