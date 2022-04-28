Путін стає ще небезпечнішим, – політолог Орєшкін

Володимир Путін для перемоги у війні проти України готовий йти на рішучі кроки та підвищувати ставки. Кожен тиждень, який свідчить про його програш, лише показує, що очільник Кремля стає небезпечнішим.

Про це заявив політолог Дмитро Орєшкін в ефірі 24 каналу.

До теми "Удари будуть блискавичними": Путін знову маразматичними заявами погрожує світу

"Це людина, яка не бажає програвати й відповідно хоче підвищувати ставки до свавілля. Ми вже обговорюємо можливість ядерної війни, як дещо цілком можливе", – розповів політолог.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 25 квітня заявив про реальність ризику ядерної війни. Однак українська розвідка та іноземні партнери наразі не бачать ознак того, що Росія може застосувати її проти України.

За словами Орєшкіна, зараз у Росії "патріотично налаштована" частина суспільства критикує Путіна за те, що він слабак та не може гарантувати перемогу у війні.

Цих людей не хвилює, що він відправляє своїх і чужих у "м'ясорубку" та зробив жахливий злочин, розв'язавши війну. Їм просто не подобається, що Путін нібито недостатньо жорстко воює.

Путін, як соціальне явище, з кожним тижнем, який показує, що він програє, стає щоразу небезпечнішим. Інше питання, що це загальні роздумування, а от конкретні дані про те, чи готується до використання ядерна зброя, можуть повідомити тільки воєнні розвідники. Дмитро Орєшкін Політолог

Орєшкін прокоментував дії Путіна у війні проти України: дивіться відео