Путін точно незадоволений: що може зробити Кремль за збиття російських дронів у Білорусі

На територію Білорусі вже не вперше залітають російські дрони, які білоруси почали збивати.Російський диктатор Владімір Путін точно незадоволений такими діями Білорусі та може поставити ультиматуми.

Таку думку 24 Каналу висловив білоруський опозиціонер Павло Латушко, зауваживши, що між Путіним та Лукашенком відбуваються тактичні конфлікти. Російський диктатор дуже незадоволений тим, що Білорусь відвела частину військ від кордону з Україною.

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Що може зробити Кремль за збиття російських дронів у Білорусі

За словами білоруського опозиціонера, реакції від Кремля очікувати слід. Путіну точно незадоволений збиттям російських дронів в Білорусі.

Зараз відбувається тактичне "перетягування каната" між Путіним та Лукашенком. Самопроголошений президент Білорусі спробував частину військ відвести від кордону з Україною. За це російський диктатор міг відправити дрони та поставити Білорусі ультиматум: нафта по передоплаті.

Крім цього, міністерство оборони Росії, яке зробило запит на озброєння в Білорусі відмовляється за нього платити, адже хоче, аби Лукашенко повернув війська.

Латушко наголосив, що через російські дрони, які залітають на територію Білорусі, білорусам вже варто шукати укриття. Навіть, якщо Білорусь знову спробує збивати дрони, уламки від них можуть завдати шкоди .

Путін може сказати, що "добре, тоді не буде білоруського молока та м'яса в російських магазинах, буде нафта по передоплаті та підняття цін на газ". Зараз вони (Путін та Лукашенко – 24 Канал) перетягують канат одне на одного, перевіряючи, хто витримає,

– пояснив білоруський опозиціонер.

До слова, вночі проти 7 вересня 2024 року щонайменше 7 "Шахедів" і один розвідувальний БпЛА типу Supercam залетіли на територію Білорусі. Протягом усієї ночі у небі над країною працювали винищувачі та вертольоти.