Путін купує оточення Трампа: чому лідер США дозволяє собі бути залежним від Кремля

Люди Путіна фактично намагається "скупити" оточення Трампа. Нещодавно російський олігарх Умар Кремльов частково профінансував весілля сина президента США.

Про це 24 Каналу розповів ексочільник МЗС України Володимир Огризко. За його словами, росіяни фактично купують найближче оточення Трампа. І можна припустити, що сам президент США може бути в дечому залежним від диктатора Путіна.

Чому Трамп може залежати від Путіна?

На думку Огризка, причин може бути насправді багато. Не варто відкидати варіант, що Трампа колись могли застукати на чомусь в Росії. І Путін зараз володіє цим компроматом.

Вже очевидно, що Трамп грає на боці Путіна. Він так чи інакше буде вигадувати те, що вигідно Путіну. Ось нещодавно була заява, де Трамп звинуватив Україну у дефіциті дизелю. Тобто він не змушує Путіна припинити війну, виплатити Україні репарації, а вже потім ціна на паливо нормалізується. Ні, ми бачимо пас в бік Путіна,

– зазначив Огризко.

Огризко прокоментував нещодавні заяви Трампа про Україну: дивіться відео 24 Каналу

Уся поведінка Трампа демонструє, що Путін має щось на нього. Можливо, це навіть якийсь компромат фінансового або еротичного характеру, що змушує його діяти таким чином.

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